I carabinieri del comando Provinciale di Palermo hanno eseguito un’ordinanza cautelare in carcere nei confronti di un palermitano di 22 anni accusato di avere rapinato la sala slot machine Montecarlo Palace in piazza Giovanni Amendola a Palermo.

Il provvedimento è stato firmato dal gip su richiesta delle procura. Il colpo è stato compiuto il 28 ottobre dello scorso anno quando il giovane insieme ad altri complici dopo essere entrato nel locale con il volto coperto e sotto la minaccia del coltello avrebbe rapinato un dipendente di 52 anni facendosi consegnare 2.600 euro.

Le indagini sono state condotte dai carabinieri della compagnia di piazza Verdi che sono riusciti a risalire a uno dei componenti della banda che adesso è stato portato in carcere. Sono in corso indagini per risalire ai complici.