Le indagini della squadra mobile

La polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere del gip di Palermo nei confronti di un palermitano di 45 anni accusato di rapine aggravate nei confronti di donne anziane.

Gli episodi delittuosi contestati all’uomo sono stati compiuti tra maggio e settembre del 2021. Il primo colpo a maggio. Ad una donna di 73 anni lo scorso maggio sorpresa nell’androne del palazzo l’uomo sotto la minaccia di un coltello si è impossessato della somma di 940 euro appena prelevata alla posta e due fedi nuziali, un anello e un paio di orecchini d’oro.

Il secondo colpo a luglio. Ad una donna sempre all’interno del palazzo il rapinatore avrebbe portato via 10 euro, la fede nuziale e un paio d’orecchini in oro. Infine a settembre la vittima sempre una donna di 82 anni sotto la minaccia del coltello è stata derubata di un paio di orecchini e di una collana in oro.

Grazie al racconto delle vittime e alle immagini dei sistemi di videosorveglianza gli agenti della squadra mobile sono arrivati al rapinatore che è stato arrestato. Secondo la polizia potrebbe essere responsabile di altri episodi simili. Indagini sono in corso.