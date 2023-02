Indagano polizia e carabinieri

Due rapine messe a segno a Palermo in un’attività commerciale di viale Michelangelo e in una farmacia. Un primo raid è stato messo a segno con un coltello, l’altro invece con una pistola. In entrambi i casi al vaglio le immagini della videosorveglianza.

Il raid al Multimercato di viale Michelangelo

Il primo colpo al negozio Multimercato in viale Michelangelo a Palermo. Due giovani armati di coltello hanno fatto irruzione minacciando i dipendenti. La coppia si è fatta consegnare i soldi in cassa ed è fuggita a bordo di uno scooter. Il titolare ha quindi chiamato il 112. Le indagini sono condotte dalla polizia. Gli agenti hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza e le testimonianze di quanti si trovavano nei locali.

Altro colpo in farmacia

Il secondo colpo in via Enrico Toti nella farmacia Cortegiani. Un giovane armato di pistola ha minacciato il farmacista dietro il bancone. E’ riuscito quindi a farsi consegnare circa 200 euro che erano custoditi all’interno del registratore di cassa. Dopo l’episodio intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile che hanno sequestrato le immagini registrate dalle telecamere e sentito il farmacista.

Il precedente

Di rapine alla farmacia se ne contano numerose a Palermo negli ultimi tempi. L’ultimo colpo in questa stessa farmacia, che si trova a pochi passi dall’università, risale al 18 gennaio scorso, quando un uomo armato di coltello ha fatto irruzione nell’attività portando via un bottino di circa 250 euro. Oltre alla polizia sono intervenuti anche i sanitari del 118 perché, come ricostruito, il rapinatore avrebbe puntato l’arma su una cliente che si trovava sull’uscio. La donna, sotto choc per l’accaduto, è stata soccorsa a bordo di un’ambulanza e poco dopo è tornata a casa.

Colpo al supermercato

Appena qualche giorno fa altra rapina sempre a Palermo ai danni del supermercato Sisa in viale della Resurrezione. In due a volto coperto e armati di coltello hanno minacciato i dipendenti alle casse e si sono fatti consegnare i soldi. Il colpo è avvenuto mentre c’erano i clienti che stavano facendo acquisti. I due poco dopo sono fuggiti a bordo pare di uno scooter. Non appena i rapinatori si sono dati alla fuga i dipendenti hanno chiamato gli agenti di polizia che hanno iniziato le indagini per cercare di individuare i due giovani. Sono state raccolte le testimonianze dei dipendenti e di alcuni clienti e sono state acquisite le immagini dei sistemi di videosorveglianza.

