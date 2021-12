Le indagini dei militari della compagnia di Misilmeri e Tutela Lavoro

Ancora furbetti del reddito di cittadinanza nel Palermitano così come ieri in altre province dell’isola.

L’operazione dei Carabinieri

I carabinieri della compagnia di Misilmeri e del gruppo carabinieri tutela lavoro di Palermo hanno denunci 39 persone in stato di libertà alla procura di Termini Imerese, residenti nei comuni di Misilmeri, Bolognetta, Belmonte Mezzagno, Campofelice, Godrano, Villafrati, Ficarazzi e Bagheria, per indebita percezione del ‘reddito di cittadinanza’.

Le denunce già da ottobre

Le denunce sono arrivate dopo un’indagine iniziata nell’ottobre scorso. Le persone coinvolte, 25 donne e 14 uomini, hanno presentato dichiarazioni omettendo alcune informazioni che avrebbero bloccato l’erogazione del sussidio.

Le indagini

I militari hanno accertato che gli indagati, non avrebbero comunicato che essi stessi si trovavano agli arresti o che fosse detenuto uno dei componenti del nucleo familiare. Tra i denunciati c’erano stranieri con meno di 10 anni di permanenza sul territorio italiano e, pertanto, privi dei requisiti di lunga residenza.

Persone sottoposte a misure di prevenzione

O ancora persone sottoposte a misure di prevenzione dell’avviso orale e sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno. Tra i 39 c’era un uomo originario di Bolognetta, condannato per associazione per delinquere di tipo mafioso e coinvolto nell’operazione ‘Ogliastro’ della direzione distrettuale antimafia di Palermo del marzo del 1999. Il danno erariale complessivo è quantificato in oltre 300.000 euro e sono in corso le procedure per la sospensione del beneficio ed il recupero di quanto indebitamente percepito.

Ieri una operazione nel Siracusano

I carabinieri di Canicattini Bagni hanno arrestato un uomo di 40 anni, percettore del reddito di cittadinanza, trovato in possesso di armi clandestine.

Armi nel fienile

Nel suo fienile, i militari hanno rinvenuto due fucili di cui uno con matricola abrasa, perfettamente funzionanti. La perquisizione è proseguita all’interno dell’abitazione dell’uomo dove, all’interno di un frigorifero in disuso, sono state rinvenute 177 cartucce.

Reddito di cittadinanza sospeso

Il 40enne, a cui sarà sospeso il reddito di cittadinanza è stato arrestato e condotto nel carcere di Cavadonna di Siracusa dove permarrà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.