Il regalo dall'Inps

Ci sono buone notizie per i beneficiari del Reddito di Cittadinanza. La ricarica INPS sulla card del RdC, riferita alla mensilità di dicembre 2021, arriverà in anticipo e prima delle festività. La notizia riguarda milioni di famiglie italiane che potranno ricevere “l’anticipo di Natale” fra qualche giorno.

Chi riceva l’anticipo natalizio

A ricevere la ricarica prima del previsto saranno i nuovi percettori del Reddito di Cittadinanza, vale a dire coloro che hanno fatto richiesta del sussidio all’INPS a novembre e quanti hanno richiesto l’aggiornamento della propria posizione, cioè il rinnovo dell’RdC, conclusi i primi 18 mesi di fruizione del sussidio. Così l’Inps sarebbe pronta a effettuare l’ultima ricarica del 2021.

Le nuove regole dal prossimo anno

Dal 2022 ci saranno nuove condizioni da soddisfare per continuare a fruire dei pagamenti INPS del Reddito di Cittadinanza, oltre alla messa a punto di una serie di controlli a cui non sarà facile sfuggire. Tutto questo per la volontà del Governo Draghi di bloccare i “furbetti del Reddito di Cittadinanza”che si appropriano indebitamente del RdC.

L’Inps ha evaso le istanze

Intanto ad aver già ricevuto l’anticipo di Natale sono i percettori del Reddito di Cittadinanza che hanno richiesto il rinnovo del beneficio alla scadenza dei primi 18 mesi di fruizione, oltre ai nuovi beneficiari. Una sorpresa sotto l’albero per i nuovi percettori del sussidio statale voluto dai Cinquestelle. I nuovi beneficiari attendevano con ansia l’esito della domanda presentata all’INPS per accedere per la prima volta in assoluto al Reddito di Cittadinanza. Dopo aver lavorato le istanze ecco finalmente l’assegno ricevuto nella carta gialla.

La tessera gialla

Una volta prelevata la card, si potranno utilizzare le somme accreditate dall’INPS per qualsiasi tipo di acquisto. La carta RdC può essere utilizzata dai beneficiari per comprare beni di prima necessità, per pagare le rate del mutuo o dell’affitto, oltre che per prelevare denaro contante da qualsiasi Bancomat o ATM. I vecchi beneficiari che hanno richiesto il rinnovo del Reddito di Cittadinanza, scaduti i 18 mesi di fruizione del sussidio, continueranno a ricevere la ricarica mensile sempre sulla vecchia tessera.