indagini dei carabinieri

I carabinieri di Canicattini Bagni hanno arrestato un uomo di 40 anni, percettore del reddito di cittadinanza, trovato in possesso di armi clandestine.

Armi nel fienile

Nel suo fienile, i militari hanno rinvenuto due fucili di cui uno con matricola abrasa, perfettamente funzionanti. La perquisizione è proseguita all’interno dell’abitazione dell’uomo dove, all’interno di un frigorifero in disuso, sono state rinvenute 177 cartucce.

Reddito di cittadinanza sospeso

Il 40enne, a cui sarà sospeso il reddito di cittadinanza è stato arrestato e condotto nel carcere di Cavadonna di Siracusa dove permarrà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Operazione della Finanza a Noto

A Noto, la Guardia di finanza, nell’ambito dei controlli contro le truffe legate a reddito di cittadinanza, hanno scoperto due uomini, che, nonostante percepissero il sussidio, lavoravano in nero in un negozio.

Nei confronti del commerciante è stata emessa una sanzione aggravata per ciascuno dei lavoratori ed è stata richiesta all’Ispettorato Territoriale del Lavoro la sospensione dell’attività imprenditoriale in quanto l’impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria era superiore al 20% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro oggetto di accertamento.

Un falso cieco con il reddito di cittadinanza

I finanzieri del comando provinciale di Palermo hanno arrestato un palermitano Francesco Faija, 40 anni, accusato di essere un falso cieco. La truffa sarebbe andata avanti per oltre 10 anni e l’uomo avrebbe percepito una pensione di invalidità.

Complessivamente il danno accertato è di circa 170 mila euro. Il gip ha disposto l’arresto con l’accusa di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. L’indagato percepiva il reddito di cittadinanza.

Il passaggio per continuare a ricevere l’assegno mensile

Ci sono, però, tante persone che percepiscono il sussidio senza commettere irregolarità. Per rinnovare il sussidio, devono ogni anno, pena l’esclusione, rinnovare il modello Isee che serve a certificare la situazione reddituale e patrimoniale dei perceettori.

Il calcolo dell’Isee serve a capire se si è ancora in diritto di prendere il Reddito. L’ISEE è l’indicatore della situazione economica equivalente che consente di misurare la condizione economica delle famiglie tenendo conto di reddito, patrimonio e caratteristiche del nucleo familiare. Chi ha il modello scaduto deve procedere al rinnovo per non perdere il diritto alla carta gialla