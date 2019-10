Sono 8 sportelli dislocati nelle Circoscrizioni

Il Comune di Palermo mette a disposizione degli sportelli per aiutare i cittadini nella compilazione della domanda per l’ottenimento del reddito di cittadinanza. Negli uffici del Servizio Sociale di Comunità delle otto Circoscrizioni cittadine, sono attivi gli sportelli del Segretariato Sociale dove è possibile ricevere informazioni e assistenza per l’istanza del Reddito di Cittadinanza.

In particolare, i cittadini potranno ricevere supporto nella compilazione della domanda e le informazioni relative a tutti i passaggi per ottenere il beneficio, a tutti gli obblighi e le modalità di comunicazione dei cambiamenti relativi alla condizione economica, alla composizione del nucleo familiare, ai patti per l’inclusione sociale, ai progetti di pubblica utilità.

Ecco la lista e i contatti degli sportelli del reddito di cittadinanza del Comune di palermo dislocati in città.

Servizio Sociale di Comunità – I Circoscrizione Palazzo Magnisi – via Fratelli Orlando, 16 tel. 091 7405419 – giorni di ricevimento : lunedì, mercoledì, venerdì ore 8,30 – 12,30

Servizio Sociale di Comunità – II Circoscrizione Palazzo Barone – Via Lincoln, 144 tel. 091 7403409 – giorni di ricevimento : lunedì, mercoledì, giovedì ore 8,30 – 12,30

Servizio Sociale di Comunità – III Circoscrizione via Damiano Lo Greco n. 5 (già via del Segugio) tel. 091 7409161 – giorni di ricevimento : lunedì, mercoledì, venerdì ore 8,30 – 12,30

Servizio Sociale di Comunità – IV Circoscrizione Viale Regione Siciliana Nord Ovest, 95 tel. 091 7409508 giorni di ricevimento : lunedì, mercoledì, venerdì ore 8,30 – 12,30

Servizio Sociale di Comunità – V Circoscrizione Via De Sanctis, 14 tel. 091 7403066 – giorni di ricevimento : lunedì, mercoledì, venerdì ore 8,30 – 12,30

Servizio Sociale di Comunità – VI Circoscrizione Via Monte San Calogero, 26-28 tel. 091 7407680 – giorni di ricevimento : lunedì, mercoledì, giovedì ore 8,30 – 12,30

Servizio Sociale di Comunità – VII Circoscrizione via Spata 10,(c/o ex postazione anagrafica Pallavicino) tel. 091 7408045 – giorni di ricevimento : lunedì, mercoledì, venerdì ore 8,30 – 12,30

Servizio Sociale di Comunità – VIII Circoscrizione Via Enrico Fileti, 19 – corpo E tel. 091 7407436 – giorni di ricevimento : lunedì, mercoledì, giovedì ore 8,30 – 12,30

E’ possibile anche chiamare il Coordinamento Servizio Sociale di Comunità – Contrasto alla Povertà tel. 091 7404250 – giorno di ricevimento : lunedì ore 8,30 – 12,30.