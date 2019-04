Sospensione temporanea per adeguarsi alle nuove norme

La possibilità di presentare istanza per ottenere il Reddito o la pensione di cittadinanza è temporaneamente sospesa in attesa che “venga aggiornato il modello di domanda con le ultime novità normative”. Lo ha annunciato il sito del ministero del Lavoro e delle politiche sociali ricordando che la conversione in legge del cosiddetto “Decretone”, avvenuta qualche giorno fa, ha apportato alcune modifiche alle regole per ottenere i sussidi.

Il decreto convertito in legge con l’ultimo passaggio in Senato lo scorso 20 marzo non aveva subito modifiche rispetto a quello licenziato dalla Camera. Le principali modifiche introdotte sul Reddito di cittadinanza riconoscevano un beneficio aggiuntivo di 50 euro per le famiglie numerose o con figli disabili e il rafforzamento delle norme anti-furbetti.

Rispetto invece alle Pensioni di cittadinanza le novità apportate si riferivano al riscatto della laurea estesa non solo agli under 45 ma a tutti e la modalità di erogazione del sussidio che potrà avvenire anche con assegno o in contanti e non solo attraverso la Card.

Infine, il decreto convertito in legge ha accolto le intese raggiunte con le Regioni in tema di “Navigator“, il personale da assumere per affiancare i beneficiari del Reddito di cittadinanza nella ricerca di un lavoro, che saranno in totale 3mila, la metà rispetto ai 6mila preventivati in origine.