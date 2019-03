Il compenso mensile previsto è di 1.700 euro

Cresce l’attesa per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del bando di concorso per assumere i cosiddetti “Navigator”, i tutor che affiancheranno i beneficiari del reddito di cittadinanza nella ricerca di un lavoro. Dovrebbero essere in totale 10 mila le persone da assumere. Di questi, 6 mila saranno selezionati dall’Anpal, Agenzia Nazionale Politiche del Lavoro, mentre gli altri 4 mila saranno gestiti direttamente dalle Regioni.

Nonostante le polemiche e gli scontri in atto con le Regioni, che vorrebbero gestire direttamente i navigator, il governo ha assicurato che si procederà alle assunzioni delle nuove figure professionali a livello nazionale entro il mese di giugno di quest’anno.

Il concorso è rivolto ai laureati in Economia, Giurisprudenza, Scienze Politiche, Sociologia, Scienze della Formazione e Psicologia. Non dovrebbero esserci limiti di età per partecipare e la selezione avverrà per titoli ed esami e anche il voto di laurea sarà quindi uno dei requisiti che contribuiranno al punteggio finale dei candidati.

Una preselezione sarà fatta per mezzo di una prova a risposta multipla con domande su cultura generale, logica, informatica, disciplina dei contratti di lavoro, economia aziendale e politiche del lavoro. Gli idonei saranno poi sottoposti ad un colloquio. Per chi supera il concorso è poi previsto un corso di formazione specifica sulle attività che saranno chiamati a svolgere.

Il contratto di lavoro per i navigator avrà durata di due anni alla fine dei quali dovrebbe scattare l’assunzione a tempo indeterminato. Lo stipendio dovrebbe aggirarsi sui 30 mila euro lordi annuali, cioè circa 1.700 euro mensili netti più eventuali incentivi.