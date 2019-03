Potrebbe essere necessaria l'integrazione di documenti

Chi ha già presentato domanda per accedere al reddito di cittadinanza potrebbe essere riconvocato a breve dai Caf o dalle Poste per presentare nuovi documenti necessari alla valutazione della richiesta. L’integrazione documentale sarebbe una conseguenza di alcune modifiche apportate al decreto in discussione in questi giorni alla Camera.

Ad oggi sarebbero circa 420 mila le domande presentate per accedere alla misura di sostegno al reddito e, per alcuni di loro, sarà necessario presentare documenti aggiuntivi rispetto a quelli già consegnati. In particolare le riconvocazioni potrebbero riguardare i cittadini extracomunitari che dovranno produrre documentazione circa il reddito familiare da richiedere nei propri paesi d’origine con allegata traduzione in italiano.

Lo scorso 6 marzo ha preso il via la presentazione delle domande per accedere il reddito di cittadinanza mentre si attende a breve la pubblicazione del bando per l’assunzione dei 10 mila Navigator, i tutor che affiancheranno i beneficiari del RdC per la ricerca di una occupazione. In Sicilia, a soli tre giorni dall’avvio, erano state presentate 115 mila domande, mentre è di ieri la notizia del licenziamento del dipendente del Caf della Cgil accusato di aver fornito informazioni sui metodi per eludere e raggirare i requisiti necessari all’ottenimento del reddito di cittadinanza.