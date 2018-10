Comune Palermo

A seguito delle notizie del rischio di interruzione di erogazione del beneficio REI per alcuni cittadini che non hanno prenotato il colloquio con il Servizio Sociale, è stato disposto un canale preferenziale per l’accesso ai colloqui per gli utenti che hanno ricevuto il REI per la prima folta nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2018.

Si ricorda che – dallo scorso dicembre – è possibile prenotarsi dal Portale dei servizi On line del sito istituzionale. Gli utenti al momento della presentazione della domanda in Circoscrizione ricevono una lettera che li invita a prenotarsi dopo l’approvazione dell’INPS.

Coloro che hanno ricevuto il beneficio REI per la prima volta nei mesi di marzo, aprile , maggio e giugno 2018, e che non hanno ancora effettuato un colloquio con il Servizio Sociale o non hanno una prenotazione entro la fine di novembre(dicembre per i beneficiari di giugno), possono rivolgersi al Servizio Sociale di Comunità della Circoscrizione di appartenenza entro il 12 novembre 2018.

Il Segretariato Sociale raccoglierà i nominativi che saranno controllati e verranno inseriti per il colloquio nelle date che verranno comunicate in seguito.

Gli utenti o i loro familiari dovranno presentarsi muniti di documento e tessera sanitaria del beneficiario. E’ importante fornire un indirizzo di posta elettronica per ricevere le comunicazioni.

Gli utenti interessati possono prenotarsi esclusivamente tramite il Segretariato Sociale del Comune, presso la sede del Servizio Sociale di Comunità, che svolge le funzioni di Punto di Accesso al REI.

Non verranno prese in considerazione le richieste degli utenti che hanno beneficiato del REI nei mesi successivi, i quali possono prenotarsi tramite il Portale dei Servizi On Line, Attività Sociali, Prenotazione Appuntamenti – Colloquio con Assistente Sociale.

Le date dei colloqui saranno comunicate via e- mail.

Coloro che non saranno rintracciati via e-mail, potranno consultare gli appuntamenti sul sito istituzionale o nelle sedi del Servizio Sociale di Comunità.

Per informazione rivolgersi ai seguenti numeri dei Punti di Accesso al REI:

Servizio Sociale di Comunità – I Circoscrizione tel. 091 7405419

Servizio Sociale di Comunità – II Circoscrizione tel. 091 7403409

Servizio Sociale di Comunità – III Circoscrizione tel. 091 7409161

Servizio Sociale di Comunità – IV Circoscrizione tel. 091 7409508

Servizio Sociale di Comunità – V Circoscrizione tel. 091 7403068

Servizio Sociale di Comunità – VI Circoscrizione tel. 091 7407680

Servizio Sociale di Comunità – VII Circoscrizione tel. 091 7408045

Servizio Sociale di Comunità – VIII Circoscrizione tel. 091 7407436

E’ possibile anche chiamare il Coordinamento Servizio Sociale di Comunità – Contrasto alla Povertà, tel. 091.7404255