Non si ferma la raccolta firme per chiedere il referendum per l’abrogazione della norma sull’autonomia differenziata voluta dal governo Meloni. Carmelo Barbagallo, leader nazionale della Uil Pensionati ed ex segretario generale della Uil, sarà venerdì 9 agosto a Palermo in piazza Verdi-Teatro Massimo per una raccolta firme a sostegno del referendum abrogativo delle norme sull’Autonomia differenziata. All’evento, promosso dal segretario della UilP Sicilia Claudio Barone, sarà presente la segretaria della Uil Sicilia Luisella Lionti. L’iniziativa referendaria dell’organizzazione sindacale è accompagnata da uno slogan, che costituisce anche un appello alla mobilitazione contro la legge SpaccaPaese: “Persone eguali e libere, senza differenze. Sicilia, Italia. Un solo Paese”. Si potrà sottoscrivere nei banchetti della Uil Pensionati-Uil a partire dalle 10.

Raccolte 10 mila firme in Sicilia

A due settimane dall’inizio della campagna sono oltre 100 mila le firme raccolte in Sicilia, 43 mila online e 60 mila cartacee, per il referendum per l’abrogazione della legge sull’autonomia differenziata. Ne dà notizia il comitato promotore regionale.

Un risultato che riaccende la speranza

“Il risultato – dice una nota – è frutto di un lungo lavoro che ha riacceso la speranza in tantissimi cittadini, e che ha fatto riscoprire la bellezza e il valore della partecipazione democratica. È un risultato imponente che dimostra che la Sicilia è schierata senza se e senza ma contro questo progetto e che sconfessa la presa di posizione del governo regionale con il suo presidente Schifani a sostegno di questa legge che penalizza l’intero paese e in maniera particolare le aree più deboli come la Sicilia”.

La campagna continua

La nota del comitato promotore conclude dicendo che “con ancora più determinazione va alimentata questa speranza di riscatto. La campagna di raccolta firme quindi continuerá per raggiungere il numero maggiore possibile di cittadini e prepararci alla partita più difficile, il raggiungimento del quorum con la vittoria del Sì all’abrogazione dell’autonomia differenziata”.

Un vasto schieramento contro l’autonomia differenziata

Il referendum abrogativo della legge sull’autonomia differenziata è stato promosso da un vasto schieramento di forze sociali, politiche e associative della società civile. “Sì all’Italia unita, libera e giusta. Una firma contro l’autonomia differenziata”: è questo lo slogan dell’iniziativa. In Sicilia i comitati territoriali hanno annunciato iniziative a tappeto contro una misura che spaccherà il Paese, allargando i divari, rendendo più deboli la Sicilia e tutte le regioni meridionali, producendo un arretramento che riguarderà sanità, scuola, infrastrutture e tutti i servizi essenziali.

I promotori dell’iniziativa

Il comitato promotore regionale è composto da Cgil, Uil, Verdi, Acli, Wwf, Demos, Anpi, Pd, Psi, Legambiente, Italia Viva, + Europa, Movimento 5 stelle, Sinistra Italiana, Arci, Libera, Ali Autonomie Locali, Legacoop, Uisp, Rifondazione comunista, Comunità Sant’Egidio, Sud chiama Nord, associazione Sinistra futura Sicilia, Udu, Federconsumatori, Auser, Sunia, associazione De Gasperi, Tavolo No AD.