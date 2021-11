Toghe di Palermo al secondo posto

La squadra di Reggio Calabria è protagonista della VII edizione del campionato nazionale magistrati di calcio a 8 che si è conclusa a Palermo nei campi della Polisportiva Calcio Sicilia di via La Loggia.

Dietro alla formazione calabrese che si è fregiata del titolo di campione d’Italia, secondo posto per la formazione di Palermo, terzo gradino del podio ex aequo Catania e Roma. La classifica dei marcatori è stata vinta da Carmelo Di Paola e da Daniele Moro della squadra di Milano e da Andrea Innocenti della squadra di Palermo con sei reti a testa.

Il miglior portiere è stato vinto da Filippo Barreca estremo difensore della squadra del Palermo. La classifica miglior giocatore è stata aggiudicata da Andrea Innocenti del Palermo.

Gli arbitri del torneo, all’unanimità dei presenti, hanno conferito il premio speciale di miglior allenatore al dottor Raimondo Cerami, Responsabile tecnico della squadra di Palermo. Il premio Fair Play del torneo è stato attribuito alla squadra del Cagliari che, nel corso delle partite disputate, non ha riportato alcuna sanzione disciplinare.

Classifica Finale

1° Classificato Reggio Calabria

2° Classificato Palermo

3° Classificato Ex Aequo Catania-Roma

5° Classificato Ex Aequo Milano -Salerno

7° Classificato Ex Aequo Catanzaro-Partenope

9° Classificato Ex Aequo Cagliari-Napoli

11° Classificato Ex Aequo Marche/Emilia -Messina

13° Classificato Ex Aequo Caltanissetta-Torino

15° Classificato Puglia

Classifica Marcatori

Di Paola Carmelo Milano 6 gol

Moro Daniele Milano 6

Innocenti Andrea Palermo 6

Fava Vittorio Reggio Calabria 5

Pistone Roma 5

Sorrentino Alessandro Catania 4

Bonanno Caltanissetta 3

Norzi Andrea Catania 3

Sottani Marche/Emilia 3

Lombardi Milano 3

Hamel Carlo Palermo 3

Tuccillo Raffaele Roma 3

16 Atleti Con 2 Reti

36 Atleti Con 1 Rete

Classifica Miglior Portiere

Barreca Palermo 6 voti

De Cillis Puglia 4

Magaudda Messina 4

Mereu Reggio Calabria 4

Sculco Catanzaro 4

Barracco Roma 3

Mannarà Cagliari 3

Munzone Catania 3

Greco Salerno 2

Grillone Partenope 2

Tonelli Milano 2

Acciaccaferri Marche/Emilia 1

Borghi Milano 1

Di Forti Caltanissetta 1

Villani Torino 1

Classifica Miglior Giocatore

Innocenti Palermo 4 voti

Pistone Roma 3

Ariu Cagliari 2

De Salvo Reggio Calabria 2

Di Paola Milano 2

Sorrentino Catania 2

Albenzio Catanzaro 1

Bendoni Torino 1

Bonanno Caltanissetta 1

Borriello Napoli 1

Caggiano Salerno 1

Campagnaro Caltanissetta 1

Cantone Reggio Calabria 1

De Flammineis Palermo 1

De Martino Salerno 1

Di Cataldo Catania 1

Di Giorgio Messina 1

Fava Reggio Calabria 1

Gabutti Napoli 1

Giordano Partenope 1

Hamel C. Palermo 1

Lauria Reggio Calabria 1

Longobardi Milano 1

Marano Salerno 1

Minutoli Palermo 1

Mistritta Palermo 1

Moro Milano 1

Norzi Catania 1

Pulvirenti Catania 1

Toriello Partenope 1

Trifirò Caltanissetta 1

Verdi Roma 1