Le voci su un vertice romano in cui si sarebbe ipotizzata la candidatura di Giorgio Mulè alla presidenza della Regione scatenano la reazione immediata e durissima degli alleati siciliani del centrodestra. Dopo lo strappo di Raffaele Lombardo, a frenare le fughe in avanti della capitale intervengono a gamba tesa Fratelli d’Italia e Lega, rivendicando il ruolo dei territori e blindando, di fatto, l’attuale assetto della coalizione.

Assenza (FdI): “Senza Schifani nessuna primogenitura, si riparte da zero”

A gettare acqua sul fuoco dell’ipotesi Mulè è Giorgio Assenza, capogruppo di Fratelli d’Italia all’Assemblea Regionale Siciliana, che in un’intervista a Ragusah24 smentisce qualsiasi intesa già raggiunta e avverte Forza Italia sugli equilibri interni. “Non c’è stata nessuna decisione finale sulla candidatura di Giorgio Mulè”, chiarisce Assenza, mettendo subito i paletti per il futuro: “Se il candidato a presidente dovesse essere un soggetto diverso dal presidente in carica, e quindi da Schifani, non ci sono primogeniture di sorta. Si rimette in discussione tutto e FdI ha uomini e donne in grado di proporsi alla guida della Regione”.

Il capogruppo meloniano ricorda il precedente di Nello Musumeci, quando il partito non pretese un proprio esponente, ma avverte che questa volta la partita sarebbe apertissima: “Potrà essere uno di Forza Italia, ma potrebbe benissimo essere uno di FdI o anche di un altro partito della coalizione”. Assenza, tuttavia, scommette ancora sulla conferma dell’attuale inquilino di Palazzo d’Orléans, promuovendone a pieni voti l’operato: “Più tempo passa, più mi convinco che si concretizza la ricandidatura di Schifani. Personalmente devo dire che ha governato bene. Non possiamo assolutamente mettere in discussione i risultati positivi dell’azione di governo, a prescindere dai dati economici, occupazionali e di rientro dal deficit. Ormai abbiamo un bilancio assolutamente risanato, anzi con un surplus attivo di diversi miliardi. Una cosa impensabile fino a pochi anni fa”.

Figuccia (Lega): “Sistema putrido, alle Politiche i voti cercateli da soli”

Ancora più frontale l’attacco che arriva dai banchi della Lega. Il deputato questore all’Ars, Vincenzo Figuccia, respinge al mittente qualsiasi ipotesi calata dall’alto, non solo per Palazzo d’Orléans ma anche per le amministrative. “Sento parlare di riunioni romane nelle quali si discuterebbero candidature per Palermo, per la presidenza della Regione, per la provincia e persino per il Comune di Campofelice di Roccella”, tuona Figuccia. “Se qualcuno pensa di decidere il futuro dei nostri territori alle spalle della classe dirigente siciliana, ha sbagliato tutto. E lo dico senza giri di parole: alle elezioni Politiche i voti se li vada a cercare da solo”.

Per l’esponente del Carroccio, parlamentari, consiglieri e amministratori locali non possono essere trattati come “una comparsa da chiamare quando c’è una campagna elettorale in vista”. Da qui l’affondo contro i vertici nazionali: “Chi trama candidature in una stanza romana abbia il coraggio di dirlo apertamente e di assumersene la responsabilità. Chi non ascolta la propria base sarà punito politicamente: un sistema che tratta i territori come una riserva di voti è un sistema putrido, destinato a fallire”. La linea della Lega siciliana, conclude Figuccia, resta ancorata al confronto sul territorio: “Il federalismo si dimostra nelle scelte: i territori devono contare, a cominciare da questi appuntamenti”.