Nel pieno del fermento politico che agita il centrodestra siciliano in vista delle prossime scadenze elettorali, tra il futuro di Palazzo d’Orleans e quello di Palazzo delle Aquile, arriva l’intervento di Vincenzo Figuccia. Il deputato questore della Lega all’Ars invita la coalizione a frenare sul “totonomi” e a cambiare metodo: prima le idee e il radicamento territoriale, poi le candidature.

Il metodo: “Un errore aprire ora il dibattito sui nomi”

“Mi piacciono tutti i profili di cui si discute nel centrodestra e non ho alcuna preclusione nei confronti di nessuno di loro, purché non si tratti di comunisti radical chic o di esponenti della sinistra”, esordisce Figuccia. “Vedo personalità di alto livello che possono dare un contributo importante alla crescita di Palermo e della Sicilia. Credo però che aprire già adesso un dibattito sui nomi, senza discutere prima dei programmi con tutte le forze politiche della coalizione e senza confrontarsi con le classi dirigenti dei territori, sia un errore”.

La squadra e il ruolo della Lega

Per l’esponente del Carroccio, la chiave per vincere è valorizzare le diverse anime della coalizione piuttosto che puntare su leadership solitarie: “Se potessi comporre la squadra per il futuro della Regione e della città di Palermo, metterei insieme il coraggio e la personalità dirompente di uno dei nomi che circolano, l’intelligenza, la vivacità culturale e la competenza di un altro, la capacità di rappresentare i territori di un altro ancora, insieme alla saggezza, alla forza e alla creatività dell’intero gruppo dirigente della Lega in Sicilia”.

Un passaggio in cui Figuccia rivendica con chiarezza il peso specifico del proprio partito negli equilibri futuri: “Al nostro gruppo affiderei un ruolo di primo piano, a partire dalla vicepresidenza della Regione, lavorando con tutte le forze del centrodestra, senza escludere nessuno e cercando di allargare quanto più possibile la squadra di lavoro. Dobbiamo puntare a una squadra di altissimo profilo umano e professionale, assegnando le deleghe in funzione delle reali vocazioni di ciascuno”.

Partecipazione e questione morale

Secondo il parlamentare regionale, la coalizione ha tutte le carte in regola per confermarsi alla guida dell’Isola, a patto di ascoltare la base e affrontare senza tabù i nodi politici degli ultimi anni: “La strada maestra è costruire insieme gli obiettivi, ascoltare chi vive e amministra i territori e dare spazio a forme autentiche di partecipazione, così come stiamo facendo con gli oltre 800 Comitati per i diritti dei cittadini. Serve anche una sintesi seria tra rappresentanza territoriale e questione morale: stare accanto ai cittadini significa rispettare le persone e le garanzie di ciascuno, ma anche riconoscere la questione morale e le criticità emerse in questi anni, per affrontarle con chiarezza”.

“Buoni progetti, competenze e radicamento nei territori devono guidare la scelta dei candidati – conclude Figuccia –. L’obiettivo è dare a Palermo e alla Sicilia un nuovo impulso allo sviluppo e all’occupazione per i nostri giovani. Per riuscirci, bisogna guardare alla squadra e non a una persona sola al comando”.