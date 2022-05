Anche per le “celebrazioni belliniane” in arrivo un consulente

Esperti esterni cercasi alla Regione Siciliana. Il personale degli uffici regionali non è evidentemente preparato per gestire le sempre maggiori sfide e complessità che coinvolgono la pubblica amministrazione nel terzo millennio. Non è la prima volta, infatti, che il governo regionale è costretto a rivolgersi a consulenti esterni. E per la gestione degli oltre 5 milioni di euro disponibili per le “spese a favore delle iniziative finalizzate al rafforzamento della destinazione turistica Sicilia – Poc 2014/2020 – Asse 4 – Azione 4.2.4” non si farà eccezione.

L’atto di interpello

L’atto di interpello interno, pubblicato nel marzo scorso, per il reperimento all’interno dell’amministrazione regionale di una figura professionale di project manager è andato vacante, perché l’unica istanza pervenuta è stata considerata inammissibile. Di conseguenza, è stato pubblicato l’avviso, con scadenza ad oggi 5 maggio, redatto dagli uffici dipartimentali per la selezione di una figura professionale esterna di project manager, per la realizzazione di un ciclo di manifestazioni lirico sinfoniche, culturali e cinematografiche in onore di Vincenzo Bellini (celebrazioni belliniane). La procedura è stata definita nello stesso decreto di pubblicazione “urgente e indispensabile per la programmazione artistica ed esecutiva della manifestazione”, e “il relativo mancato o intempestivo reperimento ne inficerebbe la realizzazione con il conseguente venir meno delle corrispondenti risorse extra regionali”.

La terza edizione

L’organizzazione annuale di un ciclo di attività in onore del compositore Vincenzo Bellini, giunto alla terza edizione, che comprende la realizzazione di produzioni operistiche e galà lirici, seminari ed approfondimenti culturali, mostre ed attività cinematografiche, è pensato per il consolidamento del posizionamento della “Destinazione Sicilia” nel segmento turistico dei grandi eventi di rilevanza internazionale. A tale scopo le precedenti manifestazioni sono state realizzate in siti di notevole valenza storica, culturale e monumentale, come il teatro antico di Taormina, il teatro e la villa “Bellini” di Catania, il teatro “Vittorio Emanuele” di Messina, e supportando gli eventi con una mirata campagna pubblicitaria su diversi ed articolati mass media nazionali ed internazionali.

Eventi di valore

Proprio per il valore dell’intera manifestazione, l’assessorato del Turismo, dello sport e dello spettacolo, ha ritenuto di dover pubblicare questo avviso di selezione per un project manager, con specifiche ed ambivalenti competenze sia nel campo della gestione aziendale delle produzioni artistiche che nel campo musicale. Gli aspiranti professionisti devono essere laureati in discipline musicali, giurisprudenza, scienze delle pubbliche amministrazioni, scienze economico aziendali o scienze dell’economia. Saranno considerati i titoli equiparati ed equipollenti, con una votazione minima di 100/110. Ancora, dovranno essere dimostrate specifiche esperienze o docenze nel campo dell’organizzazione manageriale della gestione eventi artistici e nel campo delle discipline musicali.

I suoi compiti

Il project manager dovrà occuparsi del coordinamento della gestione esecutiva delle attività del festival, delle attività di competenza dei partner, e del coordinamento generale di tutti i servizi comuni affidati a soggetti terzi (fornitori esterni) o delegati ai soggetti partner. Si occuperà anche della preparazione dei contenuti promozionali e trasmissione alle società di comunicazione, della predisposizione del piano media, e collaborerà con la direzione artistica per la predisposizione del programma della manifestazione con specifico riferimento all’accertamento dell’idoneità e disponibilità delle sedi di svolgimento.