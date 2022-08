presentazione delle istanze entro il 12 settembre

Contributi per 3,6 milioni di euro alle scuole statali siciliane di ogni ordine e grado, per adeguare gli ambienti scolastici destinati ad accogliere gli studenti, affinché possano essere garantite le norme di sicurezza anti-Covid.

Pubblicato un nuovo avviso

A seguito di una ricognizione dei fondi residui ancora disponibili della originaria dotazione finanziaria originaria di 18 milioni a valere sui fondi del Po Fesr 2014-2020, l’assessorato regionale dell’Istruzione e della Formazione professionale ha pubblicato un nuovo avviso per erogare somme necessarie all’adattamento e all’adeguamento funzionale di spazi e ambienti scolastici, di aule didattiche, ma anche alla fornitura di arredi scolastici idonei a favorire misure anti-Covid, ad esempio sistemi di aerazione e filtraggio dell’aria.

Le scuole potranno presentare istanza entro il 12 settembre

Le istituzioni scolastiche statali di primo e secondo ciclo, che non abbiano già partecipato al precedente avviso, potranno presentare l’istanza entro il 12 settembre, inviandola via Pec all’indirizzo ediliziascolastica@legalmail.it

Come consultare il bando

Il bando è consultabile sul sito web della Regione nella sezione dell’Ufficio speciale per l’edilizia scolastica e universitaria a questo link.

L’appello di Savarino all’assessore Aricò

Sul tema delle norme anti contagio Covid19, qualche giorno fa, la deputata all’Ars Giusi Savarino aveva lanciato un appello all’assessore regionale all’Istruzione, Alessandro Aricò.

Savarino aveva detto: “Con l’avvicinarsi di settembre e il rientro dei nostri ragazzi a scuola lancio un appello all’Assessore Aricò, certa che la sua sensibilità farà sì che non rimanga inascoltato. Lo faccio da mamma ancor prima che da deputato, affinché si reperiscano i fondi per dotare le aule scolastiche di sistemi di filtraggio, aerazione meccanica e depurazione”.

La deputata aveva continuato: “Una misura anti-covid19 che se applicata avrebbe il doppio vantaggio di tutelare la salute dei più giovani svincolandoli dalla schiavitù della mascherina ffp2 e di garantire loro una piena socializzazione e una esperienza scolastica in sicurezza. La scuola e il benessere dei nostri giovani in cima alle priorità!”.