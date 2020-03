La Regione siciliana si ferma. La stragrande maggioranza dei dipendenti si trova a casa in smart working e dunque da casa deve lavorare ma il sito internet dell’amministrazione è down. E non solo per gli utenti esterni che cercano informazioni. Non funziona neanche la rete intranet ne le porte dedicate all’acceso degli utenti. In pratica tutto è fermo.

Al tempo del coronavirus accade anche che una infrastruttura tecnologica regionale si blocchi e paralizzi l’intera attività dell’amministrazione.

Ma stavolta, c’è da dirlo, non è colpa della pur fragile infrastruttura regionale che da sempre ha qualche problema. pare che a causare il disservizio sia un guasto ‘importante’ alla cabina elettrica che alimenta i server e l’intero sistema regionale.

La conseguenza è evidente anche a chiunque provi ad accedere, almeno nelle prime ore della mattina di oggi, al sito della Regione o a qualsiasi pagina interna del portale internet regionale che non risulta raggiungibile.

Dalla Regione siciliana fanno sapere che si è trattato di un problema legato alla rete virtuale privata e che per risolverlo è stato necessario riavviare i server. Dunque il problema è in via di soluzione e non durerà a lungo. Chi dovesse avere ancora difficoltà di collegamento potrà riprovare dopo una breve attesa e tutto tornerà, gradualmente, alla normalità

Da questa emergenza il mondo uscirà diverso, non c’è dubbio. E probabilmente ci sarà da riflettere anche sulle infrastrutture tecnologiche di questo paese. La cosa non riguarda soltanto la Regione, sia chiaro. L’intero sistema Paese è andato in difficoltà con questa mole di accessi remoti, con questa mole di dati scambiati. Le dorsali sono andate in crisi più di una volta.

Anche la Sicilia dovrà ripensare meglio alla sua infrastruttura tecnologica perché bloccarsi a causa dell’assenza della corrente elettrica e di un problema vpn (come dicono dalla Regione) può essere un guaio anche molto grave a seconda di cosa si doveva fare e soprattutto se il disservizio dovesse prolungarsi nel tempo. Cosa questa che sembra oggi sia stata scongiurata