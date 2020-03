Coronavirus, seduta all’Ars a ranghi ridotti su temi finanziari legati all’emergenza

Redazione di

24/03/2020

L’Ars torna a riunirsi anche nel mezzo dell’emergenza coronavirus. La seduta è stata convocata per il 31 marzo. Lo ha deciso il presidente del Parlamento siciliano Gianfranco Miccichè. I deputati siciliani affronteranno la questione legata all’emergenza Covid-19. “La seduta dell’Aula è prevista per martedì 31 marzo – ha riferito Miccichè – e sarà dedicata ai temi finanziari relativi all’emergenza Coronavirus”. Una seduta a ranghi ridotti. Così come per la scorsa seduta, saranno presenti soltanto i capigruppo, le due commissioni interessate, Sanità e Bilancio e i membri del Consiglio di presidenza. Da 26 marzo, Palazzo Reale sarà, invece, chiuso per un’ulteriore operazione di sanificazione, questa volta relativa agli impianti di aerazione. “L’Ars non è stata chiusa neanche un giorno – ha aggiunto Miccichè -. Abbiamo sempre lavorato anche se utilizzando lo smartworking”. Ieri i rappresentanti delle opposizioni avevano chiesto la convocazione della seduta e hanno chiesto al Governatore Musumeci di riferire in aula sulle azioni finora intraprese per fronteggiare l’emergenza in Sicilia.

