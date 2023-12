Cogli l’opportunità che la Regione siciliana sta offrendo per l’agricoltura e lo sviluppo rurale. Con oltre 28 milioni di euro di finanziamenti sia in regime de minimis che in esenzione, potrai diversificare le attività della tua azienda agricola

Si tratta di due bandi (Intervento SRD03 – in regime de minimis e in esenzione) che mirano a diversificare le aziende agricole e incoraggiare lo sviluppo delle attività non agricole, aprendo nuove opportunità per i produttori siciliani.

Per farlo la Regione ha previsto un investimento di oltre 28 milioni di euro. Un’opportunità da non perdere! Se sei un imprenditore agricolo, singolo o associato e non ti dedichi esclusivamente alla selvicoltura o all’acquacoltura, questa è la tua occasione! Le piccole, medie e grandi imprese possono ricevere finanziamenti.

Quali attività possono essere finanziate? L’agriturismo, l’agricoltura sociale, le attività educative/didattiche, la trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non compresi nell’Allegato I del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) e la loro lavorazione e commercializzazione in punti vendita aziendali.

I benefici sono molteplici, poiché sarà riconosciuto un sostegno finanziario che copre fino al 65% delle spese ammissibili per il tuo progetto. Fai crescere la tua azienda agricola e crea nuove opportunità di reddito. Promuovi l’occupazione, la crescita, la parità di genere e l’inclusione sociale nelle zone rurali. Contribuisci allo sviluppo locale e alla bioeconomia circolare. Ottieni supporto per la tua azienda, sia che tu sia una piccola impresa o un’impresa più grande. Non lasciarti sfuggire questa opportunità!

Puoi presentare la domanda di finanziamento a partire dal 10 novembre 2023 (per il regime in de minimis) e dal 22 novembre 2023 (per quello in esenzione). La scadenza è fissata al 15 febbraio 2024.

Per ulteriori dettagli consulta il sito https://svilupporurale.regione.sicilia.it/ .