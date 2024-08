Date isolane anche per Max Gazzè ed i Pooh

Renga Nek, Daniele Silvestri, Piero Pelù, Max Gazzè, Pooh e Mahmood. Questi gli artisti che hanno scelto la Sicilia per esibirsi nei prossimi giorni. Da venerdì 16 a martedì 20 agosto saranno in concerto nei vari luoghi dell’isola in palcoscenici noti, iconici e prestigiosi per i rispettivi tour.

Renga Nek a Catania il 16 agosto, a Palermo il 17

Renga e Nek sono nuovamente insieme sul palco, in una serie di live che li porteranno a esibirsi per l’estate 2024 in tutta Italia. Nel calendario del tour due date sono in programma in Sicilia: il 16 agosto a Catania – Villa Bellini per la rassegna Sotto Il Vulcano Fest, (direzione artistica di Nuccio La Ferlita) organizzata da Puntoeacapo in collaborazione con il Comune di Catania all’interno della kermesse estiva Catania Summer Fest 2024. L’indomani, 17 agosto, a Palermo – Teatro di Verdura nel cartellone della rassegna Dream Pop Fest Palermo, organizzata in collaborazione con il Comune di Palermo. Entrambi i concerti inizieranno alle 21.

È in radio “Dolcevita” il nuovo singolo di Renga e Nek, che ha dato il via alla loro estate 2024. Fin dal titolo, e grazie ai numerosi riferimenti presenti nel testo, si viene proiettati subito in un mondo fatto di auto cabriolet e vento tra i capelli, di notti estive e di cinema all’aperto. Un immaginario preciso, una vera e propria fotografia, che si sposa perfettamente con il sound uptempo del brano, perfetto per la colonna sonora dell’estate 2024.

Daniele Silvestri al Teatro di Pietra Rosa a Pollina il 16 agosto

L’ultimo progetto live di Daniele Silvestri, “Il Cantastorie recidivo”, assume una veste più intima e acustica e il 16 agosto farà tappa su un palco unico: quello del suggestivo Teatro di Pietra Rosa a Pollina in provincia di Palermo. Con inizio al tramonto, alle 19.30, il live che è già sold out sarà incorniciato in una splendida scenografia: quella del tipico colore rosato che al calare del sole assume la pietra e che dà il nome alla location. A completare il tutto una vista spettacolare sulle Madonie. L’evento è organizzato da Puntoeacapo in collaborazione con il Comune di Pollina e Aria di Eventi.

Il nuovo live di Daniele Silvestri, fino ad aprile stabile a Roma con ben 30 repliche, è nato per celebrare i primi 30 anni di carriera dell’artista, festeggiamenti partiti con 30 concerti (quasi tutti sold out) nella Capitale

Il live estivo avrà una forma più intima con una speciale formazione in trio per regalare al pubblico una versione nuova dei suoi brani.

“Il Cantastorie recidivo” nasce per celebrare 30 anni di musica. 30 anni durante i quali Silvestri ha dimostrato una sensibilità particolare nel raccontare le storie della vita quotidiana, affrontando tematiche sociali e politiche in modo diretto e poetico. Storie che hanno descritto in maniera sincera, ironica e romantica il nostro paese e chi lo abita. Una combinazione di talento artistico, impegno sociale e versatilità stilistica, che lo hanno reso una figura tra le più significative della scena musicale italiana.

Piero Pelù a Noto il 16 agosto ed a Bagheria per il 18

Dopo oltre un anno di stop forzato, Piero Pelù è tornato finalmente alla musica e ai live dopo la cancellazione del tour dello scorso anno a causa dei problemi legati agli acufeni.

La sua estate in musica è partita in pieno: dopo aver pubblicato l’album “Deserti” a giugno il rocker fiorentino si è imbarcato nel Deserti Tour 2024 che lo sta vedendo protagonista sui palchi delle principali rassegne estive.

Fra questi farà tappa il 16 agosto alle 21 a Noto (nel Siracusano), Scalinata Piazza Municipio per il concerto all’interno della rassegna Le Scale della Musica (promossa dal Comune di Noto e organizzata da Puntoeacapo in collaborazione con GG Entertainment e Il Botteghino). Seconda tappa il 18 agosto a Bagheria in provincia di Palermo sempre alle 21. La data, all’interno del cartellone di Go Green Festival al Piccolo Parco Urbano, è organizzata da Puntoeacapo in collaborazione con Gomad Concerti e il Comune di Bagheria.

Ad accompagnare il rocker fiorentino sul palco, sia per l’estate che per la leg invernale nei club, ci sono super musicisti del calibro di Amudi Safa alla chitarra, Luca Martelli “Mitraglia” alla batteria e Max Gelsi “Sigel” al basso.

Piero Pelù, sempre in prima linea per sostenere battaglie sociali, politiche e ambientali, anche per questo nuovo viaggio ha scelto di sostenere Emergency, l’associazione fondata da Gino Strada e Teresa Sarti con cui già in passato aveva portato avanti diverse iniziative oltre al “Il mio nome è mai più”.

Max Gazzè a Noto il 17 agosto

Dopo il “Preludio”, Max Gazzè passa attraverso l’“Interludio”. Arriva il secondo capitolo del suo nuovo tour “Amor Fabulas” che, partito a luglio, arriva in Sicilia con l’appuntamento di sabato 17 agosto a Noto (SR) –Scalinata Piazza Municipio, alle 21. Il concerto, all’interno della nuova edizione della rassegna “Le Scale della musica – Noto Estate 2024”, promossa dal Comune di Noto, è organizzato da Puntoeacapo, in collaborazione con GG Entertainment e Il Botteghino.

Una formazione nuova, ricca di strumenti particolarmente fascinosi, accompagnerà l’artista per una versione acustica e originale dei suoi brani. Così con lui sul palco ci saranno: il vibrafono di Marco Molino, la fisarmonica di Manuel Petti, i fiati e le chitarre di Max Dedo, l’autoharp e le voci di Greta Zuccoli e il pianoforte di Sunhee You.

Come per il precedente “Preludio”, anche in questa parte estiva di tour Gazzè regalerà al suo pubblico alcuni brani ancora inediti che andranno ad aggiungersi alla tracklist del suo prossimo album.

Max cambia pelle alle sue canzoni offrendo esperienze live sempre uniche e memorabili. Una versatilità musicale che gli consente di sperimentare suoni nuovi e approcci sempre diversi, questa volta in un’atmosfera particolarmente coinvolgente.

I Pooh fanno tappa a Catania ed a Palermo

La band che ha fatto la storia della musica italiana continua ad incantare il pubblico anche nel 2024 con il tour “Amici X sempre – Estate 2024”. Oltre 25 date nelle location più belle d’Italia con tre appuntamenti live in Sicilia: 17 e 18 agosto 2024 a Catania alle 21 – Villa Bellini all’interno della rassegna Sotto Il Vulcano Fest 2024 (direzione artistica di Nuccio La Ferlita) organizzata da Puntoeacapo in collaborazione con il Comune di Catania e Catania Summer Fest; il 20 agosto 2024 appuntamento a Palermo – Velodromo Paolo Borsellino alle 21 per la kermesse Dream Pop Fest organizzata da Puntoeacapo in collaborazione con il Comune di Palermo.

Durante i live sarà possibile ancora una volta rivivere la storia dei Pooh attraverso i loro più grandi successi, da “Amici per sempre” a “Tanta voglia di lei”, da “Parsifal” (capolavoro della band uscito nel 2023 in una speciale versione per il 50° anniversario) a “Dammi solo un minuto”, solo per citarne alcuni.

Nati da un’idea di Valerio Negrini, in oltre 50 anni di carriera i Pooh hanno superato i 100 milioni di dischi venduti, hanno ottenuto un elenco spropositato di premi e riconoscimenti e si sono dimostrati dei veri “pionieri” per le rivoluzioni introdotte nei loro live, i temi trattati nei loro brani, l’uso della tecnologia moderna e la multimedialità e tanto ancora.

Mahmood a Villa Bellini, poi a Palermo

Dopo aver conquistato i club d’Europa, Mahamood è protagonista dei principali festival con il suo Summer Tour. Partito a luglio, il tour farà tappa il 20 agosto a Sotto il Vulcano Fest di Catania e il 21 agosto al Teatro di Verdura di Palermo (evento sold out) con l’organizzazione di Puntoeacapo in collaborazione con il Comune di Palermo e Gomad Concerti.

La tournée sarà l’occasione per ascoltare dal vivo “Ra Ta Ta” e i brani dell’album “Nei letti degli altri”. Mahmood infatti, accompagnato dalla sua fidata band – che vede Francesco Fugazza alla chitarra, Marcello Grilli alla tastiera e Elia Pastori alla batteria – e dalle coriste Arya Del Gado e Debora Cesti, proporrà una scaletta con le sue canzoni più intime come “Cocktail d’amore” (disco d’oro), “Nel tuo mare” e la commovente “Stella cadente” fino alle più irriverenti “Neve sulle Jordan” e “Personale”. Non mancheranno anche i successi meno recenti, che con un tuffo nel passato ci regalano nuovi arrangiamenti di “Inuyasha”, “Brivid”, “Rapide” e molti altri, oltre alle attesissime “Soldi” e “Tuta Gold”.