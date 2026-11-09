Schifani commenta il report Bankitalia

“Il rapporto di Bankitalia conferma i progressi compiuti dalla Sicilia”. Con queste parole il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha commentato i dati sull’andamento economico dell’Isola presentati questa mattina a Palermo. Una fotografia che, se da un lato evidenzia il peso dei rincari energetici e delle tensioni geopolitiche internazionali, dall’altro certifica la tenuta di alcuni settori chiave del sistema produttivo regionale.

Il governatore ha voluto focalizzare l’attenzione sugli indicatori positivi emersi dall’aggiornamento congiunturale di via Nazionale. “Nel primo semestre del 2026 il Pil cresce dello 0,6 per cento rispetto al 2025 – ha evidenziato Schifani –. Gli occupati sono il 12,5 per cento in più rispetto al 2022. Aumentano i pernottamenti turistici e, grazie soprattutto alle opere pubbliche, le ore lavorate nelle costruzioni”.

Per la presidenza della Regione si tratta di riscontri numerici tangibili che validano la linea economica dell’esecutivo: “Sono risultati che ci incoraggiano a proseguire con le politiche di sostegno alle imprese, agli investimenti e all’occupazione, che il mio governo ha già messo in campo in questi anni”.

Il nodo inflazione e i 39 milioni per le famiglie

I punti d’ombra emersi dalla relazione della Banca d’Italia – a partire dal balzo dell’inflazione nell’Isola arrivata al 4,6%, che sta deprimendo i consumi e il potere d’acquisto – restano tuttavia al centro dell’agenda politica.

“Restano aspetti da rafforzare, anche per le incertezze internazionali che alimentano l’inflazione», ha ammesso esplicitamente Schifani. Il presidente ha quindi ricordato le contromisure finanziarie varate di recente da Palazzo d’Orléans per alleggerire i bilanci domestici: «Per favorire gli acquisti delle famiglie abbiamo stanziato 30 milioni di euro, aggiungendone altri 9 con la recente manovra da 1,4 miliardi, operativa da pochi giorni”.

Gli sgravi sulle assunzioni: “Effetti nel medio periodo”

L’altro fronte caldo è quello del lavoro e dell’accesso al credito per le piccole imprese. Se il report sottolinea una fase di stasi dell’occupazione nei primi sei mesi dell’anno, la Regione punta sul pacchetto di incentivi per la stabilizzazione dei contratti per invertire la rotta.

“Sul lavoro eravamo già intervenuti nella scorsa legge di stabilità con 600 milioni per la decontribuzione alle aziende che assumono a tempo indeterminato”, ha concluso Schifani, gettando lo sguardo sui prossimi mesi. “Le norme sono operative da metà anno e quindi i loro effetti si vedranno nel medio periodo”.

L’Assessore all’Economia Alessandro Dagnino: “La vera sfida è lo sviluppo strutturale”

“Il rapporto della Banca d’Italia conferma che l’economia siciliana continua a crescere, con un incremento dello 0,6 per cento nel primo semestre del 2026, nonostante un quadro internazionale caratterizzato da forti tensioni geopolitiche e dall’aumento dei costi energetici” dice, invece, l’assessore regionale all’Economia, Alessandro Dagnino, commentando i dati aggiornati di Bankitalia sulla Sicilia illustrati oggi a Palermo.

Il ritmo di crescita va letto anche alla luce dei risultati conseguiti negli ultimi anni. Tra il 2019 e il 2024 il Pil siciliano è aumentato in termini reali del 9,3 per cento, contro il 5,8 per cento nazionale. E il rapporto di Bankitalia evidenzia che, rispetto al primo semestre del 2022, l’occupazione in Sicilia è cresciuta del 12,5 per cento, contro il 5,6 per cento registrato in Italia.

“I segnali positivi – commenta l’assessore Dagnino – che provengono dal sistema delle imprese, dai servizi, dal turismo e dalle costruzioni, confermano la vitalità dell’economia regionale e la necessità di proseguire nelle politiche di rafforzamento della competitività e della capacità produttiva del sistema imprenditoriale siciliano”.

Di grande rilievo il richiamo della Banca d’Italia alla necessità di rendere strutturali gli effetti degli investimenti del Pnrr. “È precisamente questa la direttrice della politica economica – sottolinea l’assessore all’Economia – che abbiamo delineato nella Nadefr 2027-2029: affiancare al sostegno della domanda e dei redditi una strategia di rafforzamento dell’offerta, fondata sugli investimenti pubblici e privati, sull’innovazione tecnologica e sulla crescita dimensionale delle imprese. Si tratta di un approccio già seguito con la legge di Coesione e crescita da 1,4 miliardi di euro grazie al quale prevediamo, nel 2027, uno scenario di crescita programmatica dell’1,6 per cento, rispetto allo 0,5 per cento tendenziale”.

“Il risanamento dei conti regionali rappresenta la base sulla quale costruire questa nuova fase della politica economica siciliana. La nostra sfida non è semplicemente mantenere positivo il segno della crescita ma elevarne stabilmente il ritmo, riducendo il divario economico che ancora separa la Sicilia dal resto del Paese”, conclude Dagnino.