Stanziati 1,1 milioni di euro

Il cimitero comunale di Ficarazzi, nel Palermitano, verrà restaurato. Il governo regionale ha stanziato 1,1 milioni di euro. L’area storica del complesso monumentale che occupa ottomila metri quadrati, lungo la statale 113 Palermo-Messina, risulta un bene culturale e la Soprintendenza di Palermo aveva richiesto lavori urgenti di messa in sicurezza del padiglione di ingresso, dei locali annessi e dei muri di cinta.

Ok per il progetto stralcio del Comune di Ficarazzi

Il via libera riguarda il progetto stralcio dei lavori di manutenzione e restauro redatto dal Comune di Ficarazzi, già approvato dalla Soprintendenza Beni culturali e ambientali di Palermo.

Fra gli interventi previsti la sostituzione della pavimentazione esistente dei viali e dello spazio antistante l’ingresso attualmente in asfalto con basolato in pietra di Billiemi, la collocazione degli impianti di smaltimento di acque bianche e nere e la sistemazione dell’impianto di illuminazione con 22 nuovi apparecchi di illuminazione a palo e 4 a parete. Tutti gli interventi sono mirati alla tutela e conservazione del complesso monumentale che attende lavori da anni.

Critiche al murale al cimitero di Trapani

Intanto, nei giorni scorsi, sono arrivate alcune critiche sul murales in fase di realizzazione al cimitero di Trapani. Critiche definite da Stefania Campo, deputata regionale e presidente dell’associazione Movimento 5 Stelle Sicilia che ha finanziato il progetto dei murales a Trapani grazie alla restituzione di parte degli stipendi dei deputati 5 Stelle all’Ars, come pretestuose.

“Le critiche per il murale al cimitero di Trapani – sottolinea – obiettivamente mi sembrano pretestuose. L’arte è sempre stata usata nei luoghi sacri, e forme artistiche del genere sono presenti nei cimiteri di tante città italiane e del mondo”.

Continua la Campo “Del resto non è la prima volta che il collettivo Licuado, che sta realizzando il murale, viene incaricato di dipingere sui muri del cimitero, come già avvenuto per il murale del cimitero di La Paz in Bolivia, cimitero al cui interno si è svolta una delle più sorprendenti manifestazioni artistiche del mondo. Ma senza andare troppo lontano, anche nei cimiteri italiani ci sono numerosi esempi del genere, come a Milano, a Rivodutri, piccolo comune vicino Rieti, a Druento, Pontecorvo, Santa Marinella, Arezzo, Biancavilla, Lessolo, Montesilvano, Magliano, Formia, Buccinasco e via discorrendo”.