boom di visualizzazioni in rete per i due fratelli palermitani

Un bar, due ragazzi – I Sansoni – fanno colazione in salsa siciliana ma uno “straniero” milanese (Piero Madaro del collettivo pugliese di youtuber Nirkiop) li interrompe chiedendo dove sia l’ufficio di collocamento. Siamo al Sud, di lavoro ce n’è veramente pochissimo ma chi rimane lo fa perché volare al Nord non è mai facile. È una scelta coraggiosa, ma per fortuna non è l’unica alternativa.

Questo è il punto di partenza di Resto al Sud, il nuovo video a sfondo sociale/ironico firmato dal duo comico palermitano I Sansoni. Nell’arco di ventiquattr’ore, il “webmetraggio” ha raggiunto quasi settecentomila visualizzazioni su Facebook e YouTube, (tra i video in tendenza anche oggi), e punta già al milione. Il video è stato diretto da Nicola Conversa (anche lui parte del collettivo pugliese di youtuber Nirkiop) e prodotto da Flowave Production.

“Resto al Sud – spiegano Fabrizio e Federico – è un tributo a una storia purtroppo vera, che non potevamo fare a meno di raccontare. Siamo felici di sapere che ogni giorno sempre più giovani decidono di sbracciarsi e magari anche inventarsi un lavoro, un modo per restare al Sud. Qui non ci manca la voglia di lavorare, ci manca la possibilità di scegliere. Noi non vogliamo rinunciare agli affetti, i posti e gli odori che ci hanno circondato sin da quando eravamo piccoli”.

Fabrizio e Federico Sansone, in arte “I Sansoni”, sono due fratelli palermitani determinati, irriverenti e con il vizio dell’ironia. Sono gli autori di loro stessi. Lo sfondo comico-satirico è quello preferito dal duo, ma si divertono anche a far riflettere.

Vip del web con i loro video sul canale YouTube, notissimi per la serie “Le domande che mi danno fastidio”, hanno ricevuto milioni e milioni di visualizzazioni ed innumerevoli condivisioni con il video “IO non SONO RAZZISTA, però…” e “Non sono problemi nostri”.

Cooperano all’applicazione antimafia NOma (luoghi e storie NO-mafia) diretta da Pif, a settembre si sono esibiti al Festival di Castrocaro 2019, mentre in primavera hanno condotto la Top 5 settimanale con il meglio di Ciao Darwin 8 – Terre desolate. La scorsa estate hanno presentato Paperissima Sprint su Canale 5 con Maddalena Corvaglia.

Collaborano con Stefania Petyx, Ficarra e Picone, calcando i palchi delle piazze (fra i quali quello di Addiopizzo) e quelli dei teatri con i loro interventi, tra il serio e il faceto, ma soprattutto con lo spettacolo “Fratelli… ma non troppo!”, tornato recentemente in scena al Teatro Jolly di Palermo.

A settembre dello scorso anno si sono esibiti, al fianco degli youtuber palermitani xMurry (Giorgio Muratore) e Giampytek (Pietro Prestigiacomo), veri idoli del web, nell’innovativo spettacolo “Tutti giù dal web” al Teatro di Verdura a Palermo, per la regia di Ernesto Maria Ponte e Maurizio Bologna, riscontrando un grandissimo successo di pubblico.