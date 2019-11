“Biglietti aerei troppo cari? Noi abbiamo la soluzione”. No, purtroppo non è l’ultima dichiarazione di un politico che ha trovato la chiave per risolvere il problema del vertiginoso rincaro dei prezzi per i collegamenti aerei con la Sicilia.

La proposta è surreale, ma forse non più delle tariffe in corso sui voli da e per la Sicilia, e arriva dal duo comico palermitano “I Sansoni” che stemperano il clima di proteste e di polemiche degli ultimi tempi con un video ironico in cui spiegano come viaggiare a costi contenuti.

E così i due comici hanno fondato “Terronair”, la compagnia aerea in salsa meridionale che ti fa viaggiare al prezzo di un caffè. La benzina che si divide al costo di 1.50 euro ciascuno, le che valigie si possono imbarcare ma rigorosamente vuote in modo da poterle riempire di cibo al ritorno in Sicilia, sono alcune delle proposte bizzarre che ironizzano sui luoghi comuni del meridionale in vacanza.