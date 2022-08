le strategie politiche del centrodestra

“Ma quale sgarbo ai partiti, la verità è che con le dimissioni e la conseguente finestra dell’Election day c’è l’opportunità politica di evitare che Pd e M5S si riorganizzino in Sicilia”.

Il retroscena

E’ la ricostruzione di una autorevole fonte politica del Centrodestra siciliano sulle trattative che hanno portato alle dimissioni del presidente della Regione, Nello Musumeci, viste in un’ottica diversa. Insomma, non un colpo di testa del Governatore ma una vera strategia politica per incardinare, in una stessa giornata, due elezioni fondamentali, trasformandole in un voto unico di opinione in un momento storico in cui i sondaggi danno in vantaggio il Centrodestra.

Le ragioni del Centrodestra

“Sarebbe stato folle – racconta a BlogSicilia la fonte del Centrodestra – andare ad elezioni in Sicilia dopo le Politiche, in quanto, in questo modo, Pd e M5S avrebbero avuto tutto il tempo di riflettere e magari sottoscrivere un’alleanza politica. Al netto di questa opportunità politica, non si poteva chiedere ai siciliani di tornare alla urne un mese e mezzo dopo il voto delle Politiche. Credo che Musumeci lo abbia capito ed ha preso una decisione giusta”.

Chi sarà il candidato alla Presidenza del Centrodestra?

Incassate le dimissioni del presidente della Regione, i partiti del Centrodestra devono risolvere il rebus del candidato ma è una partita a tre, tra Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia.

Il totonomi

I nomi “forti” che circolano sono quelli della parlamentare azzurra, Stefania Prestigiacomo, del segretario regionale della Lega, Nino Minardo e dell’eurodeputato di FdI, Raffaele Stancanelli ma sembra evidente che le candidature saranno formalizzate non appena saranno definite le caselle di altri due Regioni pesanti.

Le partite nel Lazio ed in Lombardia

La prima è quella del Lazio dove in corsa per la presidenza c’è il deputato nazionale di FdI, Francesco Lollobrigida, cognato della leader nazionale, Giorgia Meloni, a seguire la Lombardia: nella regione locomotiva dell’economia italiana, la presidenza è contesa tra Forza Italia, con Letizia Moratti, e Lega, con il Governatore in carica, Attilio Fontana.