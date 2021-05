C'è tempo fino al 30 maggio

La riapertura delle graduatorie non riguarda, al momento, Palermo, Catania e Messina

Le domande si potranno presentare dal 10 al 30 maggio

Per motivi legati alla pandemia, gli interessati dovranno interagire con piattaforma Silav

A breve si riapriranno le graduatorie per i cantieri di lavoro in molti comuni siciliani. È, infatti, disponibile nella sezione del dipartimento Lavoro del portale della Regione la modulistica per l’inserimento nelle liste del personale da impiegare. Tale riapertura, al momento, non riguarda le città metropolitane di Palermo, Catania e Messina. Le domande si potranno presentare dal 10 al 30 maggio.

“Abbiamo verificato che le graduatorie del 2018, le ultime in ordine di tempo, delle Città metropolitane di Palermo, Catania e Messina – afferma l’assessore regionale al Lavoro, Antonio Scavone – non sono esaurite e quindi con personale ancora da potere utilizzare. Mentre in tanti Comuni dell’Isola, al fine di completare i cantieri di lavoro già iniziati, si è resa necessaria la riapertura delle graduatorie. Oggi è stato pubblicato sul sito del dipartimento Lavoro il bando che riporta le procedure adottate per la presentazione delle istanze e la relativa modulistica”.

Gli interessati dovranno utilizzare piattaforma Silav

Per motivi legati all’emergenza epidemiologica, gli interessati che avessero bisogno di interagire con i centri per l’impiego non dovranno presentarsi spontaneamente presso le strutture, ma utilizzare la piattaforma Silav, in particolare l’agenda on line, per prendere un appuntamento con gli uffici.

“Appare inoltre opportuno informare e rassicurare l’utenza, così come da comunicazione affissa in tutti i Centri per l’impiego dell’Isola sin da lunedì scorso, che proprio per ottemperare alle disposizioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e nel rispetto dei protocolli sanitari inerenti l’emergenza Covid-19, abbiamo previsto un ampio margine di tempo per consentire la presentazione delle istanze”, ha aggiunto l’esponente del governo Musumeci.

Sul sito è stata inserita anche la lista dei numeri telefonici dei responsabili della misura dei vari Centri per l’impiego e delle relative mail con le quali si può interagire per eventuali chiarimenti.

Il bando e la modulistica si trovano a questo indirizzo.