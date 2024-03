La villa ospiterà il primo Museo digitale di fotografia della Sicilia

Tutto pronto per la riapertura del Villino Favaloro a piazza Virgilio nel centro di Palermo che verrà inaugurato venerdì 22 marzo con una cerimonia che inizierà alle 17. Ospiterà il primo Museo digitale di fotografia della Sicilia. Sono infatti giunti a termine i lavori di restauro curati dal Centro regionale per l’inventario, la catalogazione e la documentazione. Iniziati nel 2019 per un importo complessivo pari a 1,7 milioni di euro del Pon Cultura e sviluppo, hanno portato alla realizzazione di un percorso multimediale e di realtà aumentata, con schermi interattivi e monitor touch screen.

Legambiente, “Era ora aspettavamo da 11 anni”

Gianfranco Zanna, responsabile nazionale beni culturali di Legambiente interviene sulla riapertura del villino e parla sulla mancata intitolazione ad Enzo Sellerio.

“Era ora. Meglio tardi che mai. Domani il Villino Favaloro sarà restituito a tutti noi. Aspettavamo questo momento dal 13 aprile 2013, 11 anni, quando organizzammo un presidio per denunciarne il degrado e l’abbandono e inserimmo questo monumento liberty nella black list dei siti minacciati. In quell’occasione l’allora dirigente generale dei Beni culturali annunciò il progetto di restauro per farne il Museo della Fotografia, dedicato ad Enzo Sellerio”.

“Vergogna non intitolare Museo a Sellerio”

Zanna prosegue: “Purtroppo, questa bella notizia, che restituisce finalmente alla pubblica fruizione uno dei nostri gioielli liberty più particolari e significativi, opera dei due Basile, è segnata e ferita dalla marcia indietro del Governo regionale nella mancata intitolazione del Museo ad una delle intelligenze più vive e libere della nostra recente storia. Enzo Sellerio è stato un grande intellettuale, indipendente, poliedrico e vivacissimo. Non solo un grande fotografo. Ma, d’altronde, cosa ci possiamo aspettare da un governo che intitola il Museo archeologico ibleo di Ragusa ad un fascista che partecipò perfino alla Repubblica di Salò. Che vergogna. Povera Sicilia”.

Venerdì 22 marzo la cerimonia di riapertura

Venerdì 22 marzo, quindi, la presentazione alla stampa di questo prezioso gioiello di arte e architettura è fissata per venerdì 22 marzo alle 16.15, in piazza Virgilio 32 a Palermo. Alle 17 la cerimonia con le autorità. Saranno presenti il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, l’assessore ai Beni culturali e all’identità siciliana Francesco Paolo Scarpinato, il dirigente generale del dipartimento Mario La Rocca e la responsabile del centro del catalogo Laura Cappugi.