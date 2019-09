Dopo il boom di visite ed il successo della precedente edizione

Riaprirà il prossimo 5 ottobre 2019 “La Casa delle Farfalle” che sarà ospitata ancora una volta al Museo Riso in corso Vittorio Emanuele n.365 a Palermo.

Ad inaugurare la seconda edizione saranno Leoluca Orlando, sindaco di Palermo ed il neodirettore del Museo Regionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Palermo, Luigi Biondo, entusiasta di sostenere il progetto già prorogato fino al 31 dicembre 2019 dalla precedente direzione, in linea con l’interpretazione del Museo Riso “casa in cui stare e tornare”.

“La Casa delle Farfalle” si è rilevata essere, infatti, una forte attrattiva per le famiglie, i turisti, gli studenti ed alunni delle scuole elementari e materne.

Anche per questa edizione si prevedono già numerose scolaresche in visita le quali hanno manifestato la volontà di visitare l’esposizione del Riso che proprio in questi giorni si arricchirà di altre nuove importanti innesti alla collezione per volontà dello stesso neodirettore Biondo.

Entusiasta di sostenere il progetto de “La Casa delle Farfalle” anche il sindaco Orlando il quale, oltre ad assicurare il gratuito patrocinio del Comune di Palermo, ha anche sollecitato i suoi assessori al ramo affinché il progetto possa essere veicolato attraverso i canali istituzionali dell’ente e proposto alle scuole palermitane di poter accedere gratuitamente il secondo lunedì di ogni mese.

Sempre su richiesta del sindaco Orlando, il secondo martedì di ogni mese sarà garantito l’accesso gratuito a tutti gli alunni delle scuole di Palermo se accompagnati dai genitori paganti. Sarà sempre garantito l’ingresso a tutti i soggetti con disabilità. “La Casa delle farfalle” rispetterà i seguenti orari: apertura tutti i giorni dalla 9 alle 18. La domenica e festivi orario continuato dalle 10 alle 19. Per info prenotazioni scuole 392.9010349 e 335.7878895 Per informazioni www.lacasadellefarfalle.com