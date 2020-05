le regole per accedere ai cimiteri cittadini

Con l’inizio della Fase 2, al via da oggi, il sindaco di Palermo Leoluca Orlando ha disposto l’apertura dei cimiteri comunali in applicazione a quanto previsto dall’ordinanza del Presidente della Regione siciliana n.18 del 30 aprile scorso. Una riapertura però graduale e contingentata, basata su un sistema di prenotazioni online.

Da oggi dunque, si potrà andare a fare visita ai propri cari defunti. O forse, è meglio dire, si potrebbe, in quanto si è verificato un vero e proprio boom di prenotazioni per accedere ai cimiteri cittadini aperti solo in alcune fasce orarie mattutine.

La piattaforma online del Comune è stata presa d’assalto e, sino a mercoledì ‘i posti’ per l’ingresso ai cimiteri di Santa Maria dei Rotoli, Cappuccini e Santa Maria di Gesù sono tutti esauriti.

Lo conferma l’assessore comunale Roberto D’Agostino, che ha anche i cimiteri tra le sue deleghe e che dichiara: “Le persone devono essere munite di mascherine e guanti, qualora non dovessero averle noi provvediamo a darle in modo da preservare la salute di tutti.

Tutte le fasce orarie sono coperte, in questo momento, domani ci saranno pure, immagino che a poco a poco verranno a scemare le richieste. Oggi la situazione è stata abbastanza sotto controllo. Era anche il primo giorno e quindi la gente aveva voglia di venire a trovare i propri cari”.

Ma come funziona il sistema di prenotazione? Gli accessi delle persone fisiche, saranno contingentati e consentiti – attraverso si ribadisce prenotazione online sul sito del Comune – da eseguirsi attraverso 3 fasce orarie, per tutti i giorni della settimana: 8,00/10,00; 10,00/12,00; 12,00/14,00.

Il servizio di prenotazione on line – fanno sapere dalla Sispi – sarà disponibile all’indirizzo https://servizionline.comune.palermo.it, raggiungibile anche dalla Home page del sito istituzionale della Città di Palermo.

La prenotazione per i cimiteri potrà essere fatta, anche tramite whatsapp, unicamente fra le 10.00 e le 12.30 al numero 3488727800.

Accessi contingentati e consentiti anche per le persone che si recheranno in chiesa per le messe di suffragio ovvero per i funerali (in numero massimo di 15 unità) e per coloro che (in numero massimo di 2/3, in presenza di congiunto sofferente) dovranno presenziare a programmate operazioni di tumulazione, inumazione, raccolta resti e cremazione.

In ogni fascia oraria dovrà essere consentito un massimo di 150 utenti al Cimitero dei Rotoli, 40 utenti al Cimitero Santa Maria di Gesù, 40 utenti al Cimitero Cappuccini.

I visitatori, dovranno utilizzare adeguate protezioni delle vie respiratorie.

L’ingresso alle auto per soggetti in possesso di tagliando disabili potrà essere consentito, per ciascuna fascia oraria, a 10 auto per il cimitero Rotoli; 5 auto per il cimitero Santa Maria di Gesù. Al cimitero Cappuccini non entrano auto.

Ogni prenotazione potrà essere effettuata per un massimo di 4 componenti; in ogni caso non si potrà superare il limite sopra indicato per ciascuna struttura.

Nella prenotazione dovrà essere indicato se si tratta di soggetto che ha diritto ad entrare con il proprio mezzo al cimitero.

Al fine di assicurare adeguate misure organizzative inoltre:

– la struttura comunale del COIME, ove necessario, in raccordo con il Cantiere Comunale, posizionerà un numero adeguato di transenne all’esterno dei cimiteri al fine di consentire, all’occorrenza, un appropriato percorso obbligato per i visitatori mantenendo una adeguata distanza interpersonale;

– i portieri assegnati all’ingresso, verificheranno l’esistenza della prenotazione da remoto con gli elenchi forniti da Sispi;

– ai medesimi portieri deve essere indicato un recapito telefonico per segnalare emergenze, assembramenti e/o comportamenti non consoni alla mitigazione del rischio di contagio;

– la Polizia Municipale assicurerà la presenza in tutti i siti di pattuglie della. P.M. e, compatibilmente con altri servizi d’istituto, la sorveglianza interna dei cimiteri con l’ausilio dei droni in dotazione, e ciò al fine di monitorare il rispetto del divieto di assembramento anche all’interno dei cimiteri;

– la Protezione Civile predisporrà un servizio interno di controllo con i mezzi in dotazione, e ciò in considerazione dell’estensione dei siti.

Analoghe misure di sicurezza sono in vigore al cimitero di Sant’Orsola, gestito dalla Fondazione Camposanto di Santo Spirito. Il Commissario arcivescovile della Fondazione ha infatti previsto il ricorso a ingressi contingentati. Tutti i giorni, in particolare, potranno entrare tre scaglioni di 100 persone, per un totale di 300 visitatori al giorno. Si potrà accedere 100 per volta nei seguenti orari prestabiliti, alle ore 8, alle 10 e alle 12.

Il lunedì feriale, che d’abitudine prevede anche l’apertura pomeridiana per i visitatori, si aggiungerà un ulteriore scaglione di 100 persone, con ingresso alle ore 14. L’accesso al cimitero dovrà avvenire mantenendo almeno un metro di distanza interpersonale, anche nell’attesa, prima di accedere materialmente all’ingresso del luogo sacro, e con mascherine, soprattutto nei sacrari e nei cellari collettivi. E’ stato previsto, inoltre, che “le guardie giurate, poste agli accessi del camposanto, misureranno la temperatura ai visitatori e a tutti gli operatori che vorranno entrare”.

Sarà sempre possibile l’ingresso degli autoveicoli già in possesso del pass d’accesso rilasciato dalla Fondazione e comunque nel rispetto dei giorni prestabiliti. Tale tipologia di visitatori potrà accedere per un massimo di 15 a turno nei seguenti orari, a intervalli di due ore: alle 9, 11 e 13. Il lunedì feriale, sempre per tale tipologia di accesso, si aggiungerà il turno delle ore 15. Fra pochi giorni, inoltre, si legge nel comunicato della Fondazione, “sarà predisposto dalla Fondazione un sistema di prenotazione online per gli ingressi delle auto, in modo da evitare code in attesa all’esterno”.

Con riferimento alla celebrazione delle esequie nella chiesa del Santo Spirito, all’interno del camposanto, sono previste disposizioni in linea con l’attuale emergenza sanitaria. “Il carro funebre potrà accedere al cimitero seguito da una sola autovettura. Non saranno ammessi altri mezzi privati o di servizio dell’impresa funebre (ad eccezione di un eventuale autoveicolo necessario nei casi di spurghi in sepolture private)”.

Anche qui, come stabilito dai provvedimenti del Governo nazionale, in chiesa potranno fare ingresso al massimo 15 persone che dovranno osservare la distanza interpersonale nel sedersi, evitare contatti fisici (anche al segno della pace) e almeno un metro nel mettersi in fila. La celebrazione durerà al massimo mezz’ora e, al suo termine, non si potrà sostare in chiesa, né si potranno organizzare cortei verso il luogo di tumulazione.

Solo 6 persone, al massimo, potranno assistere alla tumulazione del defunto. Anche in questo caso vige la regola della distanza interpersonale di almeno un metro e non sono consentiti contatti fisici tra i presenti.