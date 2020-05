giornata di grande gioia per i sacerdoti ed i cattolici praticanti

Parrocchie, basiliche e cattedrali hanno riaperto oggi per celebrare messa con i fedeli dopo il lungo stop imposto dall’emergenza Covid19.

Una grande gioia per i sacerdoti e per i cattolici praticanti.

La parola d’ordine nelle chiesa sarà “sicurezza”.

Le regole alle quali bisognerà attenersi sono ben spiegate sul sito internet della parrocchia Sant’Ernesto di Palermo dove è stato pubblicato un avviso sulle “disposizioni per le sante messe a partire dal 18 maggio”.

Nell’avviso si precisa che le regole sono previste dal protocollo sottoscritto dal Presidente della CEI, card. Gualtiero Bassetti e dal Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, riguardante la graduale ripresa delle celebrazioni liturgiche con il popolo.

I fedeli che intendono partecipare alla Santa Messa sono tenuti: a dotarsi preventivamente di mascherina che copra naso e bocca; ad entrare in chiesa in fila rispettando la distanza di 1,5 metri da persona a persona; ad igienizzare le mani all’ingresso; ad occupare i posti già indicati a partire dai banchi vicini all’altare e a finire a quelli più vicini all’ingresso; a prendere l’Eucarestia in fila secondo le indicazioni che saranno date rispettando sempre la distanza di 1,5 metri; ad uscire dalle porte laterali; a depositare l’offerta che vorranno fare negli appositi contenitori posti alle uscite laterali; a non sostare dopo la Messa nei cortili o nei locali parrocchiali; a non recarsi in chiesa se sono stati in contatto con persone positive a SARS-Co-2 nei giorni precedenti.

Ogni Chiesa ha inoltre calcolato la capienza massima consentita di posti a sedere. Nella parrocchia di Sant’Ernesto, ad esempio, quelli disponibili sono 110.

Non sarà possibile sostare in piedi. I sacerdoti consigliano inoltre di giungere in chiesa per tempo, e prima dell’inizio delle celebrazioni, per evitare assembramenti all’ingresso.

Non ci sarà processione eucaristica né scambio della pace. I fedeli non troveranno l’acqua benedetta nelle acquasantiere. Tutto per ridurre al minimo la possibilità di contagio.