la nota della Cisl

Una corsa contro il tempo per assicurare l’avvio delle lezioni in tutta sicurezza. Sono ancora tante le scuole della provincia di Palermo che necessitano di interventi di adeguamento in materia di normativa anti Covid. L’allarme arriva dai sindacati a poche settimane dalla ripresa delle lezioni in presenza nelle scuole.

“L’obiettivo è vincere la corsa contro il tempo e assicurare ai ragazzi dei locali sicuri il prima possibile, e su fronte purtroppo siamo in netto ritardo nelle scuole del territorio di Palermo. Bisogna avviare subito i lavori di messa in sicurezza degli istituti. Mancano le aule e ancora poco è stato fatto per adeguarle, serve quindi ancora di più un’azione forte e un progetto organico per la sistemazione degli edifici già esistenti”. Lo dicono, in una nota congiunta, il segretario generale della Cisl Palermo Trapani, Leonardo La Piana, il segretario dell Filca Cisl Palermo Trapani, Francesco Danese, il segretario generale Fp Cisl, Lorenzo Geraci e il segretario Generale Cisl Scuola, Vito Cassata.

“Utilizzare le possibili sinergie – continua la nota – per trovare locali sicuri e idonei come quelli dei beni confiscati alla mafia può essere un’utile e valida idea solo se si tratta però di strutture già agibili e non fatiscenti o che richiedono comunque anche una manutenzione minima. Il tempo è strettissimo, bisogna provvedere alla messa in sicurezza delle strutture per assicurare un ritorno in sicurezza e tranquillità agli studenti e a tutto il personale scolastico. Denunciamo già da luglio – conclude la nota- tutta un’altra serie di incongruenze davanti alle quali non c’è stata nessuna risposta e ci auguriamo che le prefetture possano convocare le organizzazioni sindacali per ascoltare anche il parere di chi la scuola la fa e la vive”.