Un contributo straordinario di un milione di euro al Comune di Palermo per l’emergenza rifiuti. Il governo della Regione Siciliana, su disposizione del Presidente Renato Schifani, si appresta a depositare in Aula un emendamento alla Manovra finanziaria in corso di approvazione all’Ars, per andare incontro alle esigenze del Capoluogo.

È un contributo per sostenere gli sforzi dell’amministrazione comunale per mitigare l’emergenza, che ha anche risvolti di salute pubblica e un possibile impatto sul turismo, nel pieno della stagione estiva. La Regione sta lavorando per risolvere in maniera definitiva e strutturale in tutta l’Isola il problema dello smaltimento dei rifiuti con la costruzione di due termovalorizzatori e di altri impianti pubblici per il trattamento, con l’obiettivo prioritario dell’aumento della raccolta differenziata.

Lagalla ringrazia Schifani, “Saranno risorse che verranno impiegate subito”

“Esprimo il mio ringraziamento al Presidente della Regione Siciliana Schifani per il contributo straordinario, su proposta dell’Amministrazione, al Comune di Palermo per il contrasto all’emergenza rifiuti e che il Governo della Regione depositerà all’Ars sotto forma di emendamento in vista della manovra in fase di approvazione. Saranno risorse che l’amministrazione impiegherà subito, facendo ricorso ad un maggior numero di ditte esterne che possano coadiuvare Rap nel recupero e nello smaltimento dell’arretrato, in particolare nelle aree più congestionate dalla presenza di cumuli di rifiuti, in modo da raggiungere una normalizzazione dei servizi”. Lo dichiara il sindaco, Roberto Lagalla.

Il futuro della Rap

Il sindaco di Palermo Roberto Lagalla parla dell’emergenza dei immondizia in città e del futuro della Rap, la società partecipata che si occupa della raccolta dei rifiuti. E sottolinea che a fine anno, il 31 dicembre, farà delle valutazioni sul futuro della Rap che ha grandi potenzialità ma deve esprimerle.

Il primo cittadino inoltre ricorda come si sia ripreso il dialogo sindacale tra l’azienda ed i rappresentati degli operatori.

Queste le parole del sindaco: “Si è svolta oggi la consueta riunione settimanale che raggruppa i componenti della cabina di regia sul tema fondamentale per questa amministrazione e per i cittadini dell’igiene pubblica e della raccolta dei rifiuti”.

Lagalla “Dobbiamo renderci conto che Rap è in evidente difficoltà”

E prosegue sottolineando le difficoltà della Rap: “Tutti sanno come io sia attento nel pretendere un miglioramento significativo, rilevante e rilevabile dello stato igienico-sanitario della città. Dobbiamo anche renderci conto che Rap, una società in evidente stato di difficoltà organizzativa, oltre che economica, si ritrova con un assetto dirigenziale e di operatori particolarmente limitato e sacrificato. Abbiamo investito in mezzi, abbiamo avviato con gradualità il reclutamento di nuovi operatori e i primi 50 saranno in servizio nei prossimi giorni”.

“Entro il 31 dicembre valuteremo futuro Rap”

Poi “Abbiamo anche preteso dalla società una innovazione del modello organizzativo, da presentare all’amministrazione entro il prossimo 30 settembre e confermiamo che il 31 dicembre di quest’anno sarà il momento delle valutazioni decisive sul futuro di Rap, che ha certamente grandi potenzialità, ma deve essere in condizione di esprimerle e di dimostrarle ai cittadini. Nell’immediato, abbiamo fatto sì che possa riprendere il dialogo sindacale tra l’azienda e i rappresentanti degli operatori e abbiamo concordato, in una logica di approccio temporaneo, di confermare l’apporto di tutte le società private che in questo momento stanno coadiuvando Rap nel recupero dei ritardi e questo proseguirò fino al prossimo 31 ottobre. Abbiamo, inoltre, ritenuto doverosamente di avvertire ed informare nelle prossime ore il Prefetto di questa situazione per eventuali e sinergiche azioni che potranno eventualmente essere adottate, così come, a partire da questa settimana, saranno nuovamente intensificati i rapporti tra Rap, Polizia municipale e Polizia provinciale per il controllo delle discariche abusive e la prevenzione del rilascio irregolare dei rifiuti”.

La Vardera, “Scendiamo in piazza a protestare con scope alla mano”

“Palermo non è mai stata così sporca: turisti e cittadini non meritano nulla di tutto. Abbiamo una città maleodorante e stracolma di spazzatura, la sensazione è che a nessuno importi. L’amministrazione comunale deve prendere una posizione netta e, se il caso, sostituire l’ad di Rap Giuseppe Todaro”. A dirlo il deputato regionale Ismaele La Vardera (Sud chiama nord) intervenendo sull’emergenza rifiuti nel capoluogo siciliano.

Like this: Like Loading...