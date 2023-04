Controlli a tappeto nel Palermitano dei carabinieri

In giro con rifiuti speciali non autorizzati, droga, arnesi da scasso, in un caso persino chi aveva gli arresti domiciliari. C’è di tutto nei controlli a tappeto dei carabinieri in un lembo di territorio di provincia, tra Misilmeri e Villabate. In totale 6 le denunce, diversi sequestri e migliaia di euro di multe.

Rifiuti ed evasione

Ad operare i carabinieri della compagnia di Misilmeri nell’ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio fra Misilmeri stessa e la limitrofa Villabate. Denunce per due giovani di Misilmeri di 21 e 25 anni per gestione illecita di rifiuti, in quanto sorpresi a bordo del proprio mezzo carico di materiale ferroso senza alcuna autorizzazione. Un 52enne, anche lui di Misilmeri, già sottoposto alla misura della detenzione domiciliare, denunciato invece per evasione. I carabinieri lo hanno trovato fuori dalla propria abitazione in orario non consentito, violando le prescrizioni imposte dal tribunale di sorveglianza.

Coltelli e arnesi per lo scasso

Un’altra denuncia ha riguardato un 49enne originario di Caltanissetta per detenzione abusiva di oggetti atti ad offendere. In seguito ad una perquisizione trovato in possesso di un coltello a serramanico. Nei guai anche un 26enne palermitano, beccato alla guida in stato di ebbrezza e non solo. Altra denuncia nei suoi confronti anche per possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso. Fermato alla guida della propria autovettura per un controllo alla circolazione stradale, il giovane si trovava sprovvisto di patente poiché mai conseguita. Sottoposto ad alcol test, è risultato positivo. E in aggiunta dentro il veicolo rinvenuti grimaldelli e attrezzature da scasso. Il veicolo, sottoposto a sequestro amministrativo, affidato a una ditta autorizzata. Altra denuncia per guida in stato di ebbrezza ha riguardato un 30enne originario di Campofelice di Fitalia. Anche lui risultato positivo all’alcol test, con conseguente ritiro della patente e sequestro del veicolo.

Piccole quantità di droga

Nel corso del servizio, segnalate alla prefettura di Palermo 6 persone per uso e detenzione di sostanze stupefacenti per scopi non terapeutici. Sequestrate alcune dosi di hashish e crack. Controlli mirati anche sul fronte del rispetto del codice della strada elevate multe per oltre 6 mila euro.

