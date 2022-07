Anche questa notte i piromani non hanno dato tregua a Palermo

Non passa notte a Palermo che i rifiuti non vengano dati alle fiamme. Una scia infinita che va avanti da mesi, con la contemporanea difficoltà dello smaltimento della spazzatura e i perenni problemi di discariche. Ed anche questa notte il capoluogo siciliano non ha fatto eccezione, interessato da diversi roghi che mettono a rischio la salubrità dell’ambiente e soprattutto la salute dei cittadini con le pericolosissime esalazioni della spazzatura in combustione.

Gli interventi

Gli interventi sono stati tutti nei quartieri più periferici della città. I vigili del fuoco sono stati chiamati per spegnere incendi tra lo Zen, lo Sperone e Borgo Nuovo. In tutti i casi si è trattato di un ammasso di spazzatura abbandonato a bordo strada o tracimante dai cassonetti a cui sono state appiccate le fiamme. I pompieri hanno lavorato per ore per limitare al massimo le esalazioni e i fumi neri che venivano prodotti da questa combustione.

Di nuovo Brancaccio due notti fa

Due notti fa i vigili del fuoco sono intervenuti in zona Brancaccio in via Sagittario dove sono andati in fiamme rifiuti e contenitori della spazzatura. Un altro intervento invece è stato fatto in provincia, per l’esattezza a Carini in via Mazzini dove allo stesso modo si sta vivendo una situazione emergenziale per lo smaltimento della spazzatura. Il rischio è che essendoci ancora tanti rifiuti per strada i roghi si possano moltiplicare nelle prossime ore.

L’intervento allo Zen

Tre notti fa, tanto per cambiare, a Palermo è stata un’altra notte impegnata sul fronte dello spegnimento di incendi dei rifiuti. I roghi si sono verificati nel quartiere dello Zen, territorio non certamente nuovo a simili scene. La fiamme hanno interessato sterpaglie e rifiuti abbandonati sul ciglio della strada. Si può dire che spesso sono notti di passione nelle periferie di Palermo dove gli incendi ai rifiuti si sono susseguiti senza soluzione di continuità. Ancora tanta spazzatura abbandonata per strada che è stata incenerita da scriteriati roghi appiccati da chi in questo modo pensa di disfarsi agevolmente della spazzatura, non mettendo in conto i gravi danni ambientali legati alla combustione di certi scarti. A fare il resto, poi, le difficoltà avute dalla Rap, la società che gestisce il servizio di raccolta in città, che fa fatica a recuperare tutta la spazzatura da smaltire.

Gli incendi alla vegetazione

Questa notte si sono anche verificati incendi alla vegetazione nel Palermitano. A Palermo città si è verificato in zona Borgo Nuovo, in provincia invece tra Partinico e San Giuseppe Jato.