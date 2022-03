Autocarro sequestrato

La polizia municipale di Palermo ha sorpreso e multato un sessantottenne che conduceva un autocarro con rifiuti ingombranti nelle vicinanze di via Rosario Nicoletti.

Il fatto si è verificato ieri pomeriggio durante un servizio finalizzato al controllo dell’abbandono di rifiuti degli agenti del Viu – il nucleo che si occupa del contrasto dei reati ambientali. Questi hanno notato un autocarro Ford Transit. In particolar modo il suo carico: composto da rifiuti promiscui. Presenti tavole in legno truciolato provenienti da demolizione di mobili di arredamento, sfabbricidi e quattro materassi dismessi da una non ben identificata unità immobiliare.

Il conducente, P.L. di 68 anni, ha riferito di avere effettuato il lavoro per conto di un privato del quale non ha voluto indicare le generalità e di stare provvedendo al trasporto per il successivo smaltimento presso l’isola ecologica di Montelepre.

Lo stesso P.L., che non è risultato essere iscritto all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, è stato sanzionato per attività di gestione di rifiuti non autorizzata. Il mezzo, privo di copertura assicurativa, è stato posto sotto sequestro.

Episodio simile a novembre

Prosegue l’opera di controllo del territorio delle forze dell’ordine a Palermo. Nell’ambito della sorveglianza finalizzata alla repressione del fenomeno del trasporto e dell’abbandono illegale di rifiuti, gli agenti della polizia municipale hanno intercettato un autocarro in via Piemonte. Il conducente, bloccato per mezzo di un auto civetta, trasportava materiale edile e numerosi sacchi neri di grosse dimensioni senza le regolari autorizzazioni.

Un’operazione per la quale il vicesindaco Fabio Giambrone ha espresso il proprio apprezzamento. Il capoluogo siciliano è infatti soggetti all’abbandono di ingombranti, come documentato da numerosi ritrovamenti all’interno del territorio comunale.

All’interno del cassone, gli agenti hanno rinvenuto rifiuti speciali non pericolosi, ma di particolare entità. In particolare, dieci grandi sacchi contenenti pezzi di cartongesso dismesso; circa venti metri quadri di parquet in listelli dismesso; dieci metri di telo gommato per rivestimento pavimento; una struttura in alluminio per alloggiamento di controsoffitto in cartongesso e residui di pezzi in alluminio.

In seguito al ritrovamento, gli agenti della polizia municipale hanno posto sotto sequestro il mezzo, ritirandone la carta di circolazione.