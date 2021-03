in via Crociferi

Attività di contrasto del trasporto illecito e all’abbandono di rifiuti

Polizia Municipale sequestra un autocarro in via Crociferi

Un uomo intento a sversare sacchi di rifiuti

La municipale di Palermo, in abiti civili e a bordo di autoveicolo civetta, durante un servizio di controllo del territorio in via Crociferi – zona più volte segnalata per la presenza di rifiuti nei pressi di una scuola – hanno fermato un “Citroen Nemo”, il cui conducente era intento a sversare sacchi di rifiuti all’interno dei cassonetti.

Scattano due denunce

All’interno dell’autocarro sono stati rinvenuti circa venti sacchi di grosse dimensioni, maleodoranti, provenienti da una nota attività commerciale che avrebbe dovuto differenziare i rifiuti e per questo era stata più volte sanzionata. Al controllo il conducente è risultato sprovvisto di documenti e di patente di guida, mentre l’autocarro, inoltre, risultava non revisionato. Sia il conducente C. G. di 31 anni che la titolare C.G., 37 anni, sono stati segnalati all’autorità giudiziaria. Il dipendente svolgeva un’attività di gestione, trasporto e abbandono di rifiuti provenienti dall’attività commerciale, in violazione della normativa vigente. Gli Agenti hanno sequestrato il veicolo e il relativo carico ed elevato verbali di contestazione per la mancanza dei documenti.

Proseguiranno i controlli in via Crociferi

“A fronte di un intervento importante di attenzione nei confronti di quella parte di territorio – dichiarano Fabio Giambrone e Sergio Marino – d’intesa con la comunità scolastica, si è effettuato un monitoraggio da parte della Polizia Municipale molto forte, contro gli abbandoni da parte d’incivili che costantemente rendevano indecorosa l’area. Continueremo l’attività di controllo repressiva nei confronti di chi ogni giorno mortifica il lavoro di tanti cittadini che ogni giorno rispettano le regole”. “Proseguiranno controlli in via Crociferi anche nelle ore notturne – dichiara il comandante della Polizia municipale, Vincenzo Messina – per contrastare l’indifferenza della gente che ai continui interventi di rimozione dei rifiuti e di pulizia della Rap risponde con comportamenti irrispettosi del decoro e della salute pubblica”.