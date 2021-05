Uno o due impianti?

Musumeci annuncia il bando per un termovalorizzatore

Il bando è già pronto, si deve capire se costruirne uno o due

Più quotata la proposta di realizzare due impianti, magari un po più piccoli

In Sicilia arriverà un termovalorizzatore o forse due. Lo ha confermato il presidente della Regione Nello Musumeci a margine di un’intervista. Il governatore si è detto pronto a pubblicare il bando per il termovalorizzatore. Si tratta di una questione di qualche giorno.

Bando già pronto

Come si legge sul Giornale di Sicilia, il bando sarebbe già pronto anche se c’è un ultimo dettaglio che all’assessorato ai Rifiuti, guidato da Daniela Baglieri, stanno mettendo a punto. Si deve capire se realizzare un termovalorizzatore, o addirittura due.

Si va verso due impianti di media grandezza

Sarebbe la seconda scelta quella più quotata ovvero la possibilità di realizzare due termovalorizzatori. La Baglieri ha analizzato i pro e i contro. Al momento si è solo parlato della costruzione di un singolo impianto, capace di smaltire un massimo di 300 mila tonnellate di rifiuti all’anno, ma l’assessorato però ha analizzato il risvolto pratico di questa scelta.

Uno o due impianti?

L’unico impianto andrebbe realizzato in una zona centra le della Sicilia, fra Caltanissetta ed Enna, costringendo i mezzi a muoversi in questa direzione da ogni provincia. Ci sarebbe quindi un incremento della mobilità dei rifiuti, che porta con se ulteriori costi oltre a prevedibili disagi. Per questo motivo da giovedì sera c’è sul tappeto la proposta di realizzare due impianti, magari un po più piccoli piazzandoli nella parte occidentale e in quella orientale dell’isola in modo da essere più facilmente raggiungibili dai mezzi di Comuni ed Srr.

In Sicilia serve un termovalorizzatore

La carenza – come si legge nel Rapporto Sud del Sole 24 Ore – costringe le regioni a esportare. La Campania, ad esempio, esporta il 66% della frazione organica, dispone di 16 impianti per il trattamento dei rifiuti. Ma gliene servirebbero altri 38. In Sicilia, ai 21 impianti di compostaggio dovrebbero aggiungersene altri 9. Servirebbero poi 5 discariche di servizio. E soprattutto un termovalorizzatore.