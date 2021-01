Dodici assessori e un presidente tutti uomini

Non si placano le polemiche dopo il rimpasto della giunta regionale deciso da nello Musumeci e la “deriva maschilista”. In giunta infatti non ci sono più donne dopo l’arrivo dei due nuovi assessori, Marco Zambuto e Toni Scilla. Musumeci ha chiesto a Forza Italia di fornire i nome di una donna ma le polemiche non si placano.

“L’assenza di rappresentanza femminile nella Giunta di governo, a seguito della sostituzione dei due assessori (di cui una donna) richiesta da Forza Italia, è solo momentanea – ha detto Musumeci -. Come è noto, ho chiesto alle forze politiche della coalizione di far sì che la parità di genere sia non solo predicata ma anche praticata. Mi attendo, quindi, già a breve atti e scelte consequenziali”.

Ma di “inaccettabile l’arroganza del Presidente Musumeci che, in spregio alla valanga di proteste delle donne democratiche di tutta Italia, ha chiuso la composizione della sua giunta tutta al maschile”, parla Emily Palermo, Associazione per la promozione delle donne del centrosinistra nella politica, nella società e nella cultura. Emily, che è stata determinante già nel 2013 per l’approvazione della doppia preferenza di genere per la legge elettorale dei comuni siciliani, chiamerà nuovamente a raccolta tutte le associazioni femminili perché sia il Tribunale a mettere fine a questa indecorosa condizione di arretratezza istituzionale della Sicilia. Doppia preferenza di genere nella legge elettorale per l’Ars e applicazione della legge Delrio alle giunte di tutti i comuni siciliani e del governo regionale in testa sono i nostri obiettivi e non ci fermeremo”.

Fa eco Valentina Falletta, componente della direzione nazionale di Italia Viva. “Quello che è accaduto in Sicilia è inaccettabile. Il Presidente Musumeci ignorando i principi Costituzionali della parità di genere, gli appelli giunti trasversalmente da tutte le forze politiche e dalla società civile, ieri ha presentato la nuova giunta regionale siciliana totalmente maschile”.

Intanto il PD annuncia che procederà alle vie legali. “Daremo incarico a un pool di esperti, coordinati dall’avvocato Antonio Saitta, per valutare ogni azione legale, non soltanto a tutela del diritto della parità di genere ma anche dell’immagine della Sicilia compromessa dalla scelta di Musumeci”. Lo ha reso noto il segretario del PD Sicilia, Anthony Barbagallo, criticando aspramente la nuova composizione della giunta regionale siciliana, annunciata da Musumeci che formalizza l’assenza di donne nella compagine governativa.

“A nulla serve il lungo elenco di donne – valenti e con indiscutibili meriti professionali – scelte da Musumeci per ricoprire incarichi prestigiosi sia nello staff sia ai vertici burocratici regionali: “il dato di fatto è che – secondo Milena Gentile, responsabile del dipartimento Pari opportunità e politiche di genere del PD siciliano – l’unica donna presente in giunta regionale è stata sacrificata in virtù di meri scambi di convenienza politica. Per questo, a ridosso del capodanno, abbiamo dato avvio alla campagna #inmezzoalleorecchie, raccogliendo una valanga di proteste e di petizioni. A questo punto non ci possiamo fermare, perché finalmente la Sicilia si adegui alle regioni del resto d’Italia applicando la legge Delrio, che prevede – conclude – il 40% della presenza di donne in giunta. Chiediamo inoltre l’approvazione della doppia preferenza di genere per la legge elettorale regionale ”.

Ma sui social i sostenitori di Musumeci fanno notare al Pd regionale che la minaccia di azioni legali contro il presidente Musumeci, per l’assenza (momentanea) di donne in giunta, provenga da un gruppo politico che è composto da soli uomini.

“Da oggi la Sicilia di Musumeci e Miccichè è l’unica regione d’Italia che non ha una presenza femminile in Giunta. Dodici assessori e un presidente tutti uomini. Neanche una donna. Esiste scelta politica più arcaica e mortificante?”. Così sui social il responsabile della Sicurezza per il Partito Democratico, il deputato Carmelo Miceli.