Comune Palermo

Rimpasto nella giunta comunale di Palermo? Rinviato a data da destinarsi. Eppure sono state gettate le basi per un confronto con i partiti che compongono la maggioranza di Palazzo delle Aquile.

Il sindaco Leoluca Orlando in un incontro con gli alleati ha posto la questione di dare un volto “maggiormente politicizzato all’esecutivo”. E ha chiesto ai Democratici e popolari, a Sinistra Comune e a Sicilia Futura di indicare un nome per un posto in giunta. Dopo una lunga discussione il vertice è stato rinviato congelando l’ingresso di nuovi assessori al posto di altri.

Secondo Giusto Catania, capogruppo di Sc, “non possiamo partire dai nomi ma bisogna discutere della visone strategica della città e delle prospettive da qui fino al 2022. Si devono affrontare una serie di emergenze fissando un crono programma preciso che passi da una ben precisa visione politica. Temi da affrontare in un assemblea pubblica fissata per il 5 maggio a Palermo”.