Leoluca Orlando ha avviato ieri alcuni incontri con le forze politiche e i gruppi consiliari che sostengono l’amministrazione comunale, in vista di un rimpasto della giunta di cui si parla da tempo.

“Terminato lo straordinario anno di Palermo Capitale della Cultura, che ha segnato un punto di svolta per il rilancio dell’immagine e del turismo come forza trainante dell’economia, e compiuto il percorso di sistemazione dei conti e del bilancio consolidato che ha messo in sicurezza il sistema finanziario del Comune e delle partecipate – afferma Orlando in una nota – è giunto il momento di dare all’amministrazione uno slancio che porti fino alla fine della consiliatura”. “Ho chiesto e chiederò a tutti i soggetti politici – prosegue il sindaco – di dare indicazioni su temi prioritari e organizzazione della struttura e delle deleghe assessoriali nonché di proporre competenze e persone utili per il Governo della città. Al termine di questi incontri assumerò le necessarie decisioni, che serviranno a mettere definitivamente in sicurezza l’esperienza di cambiamento di Palermo”.