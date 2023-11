Rimprovera automobilista in divieto, consigliera comunale insultata

17/11/2023

Aggredita verbalmente a Palermo, la consigliera comunale del gruppo Oso Giulia Argiroffi. Contro di lei si è scagliato un automobilista che l’ha inseguita fin nell’androne dell’abitazione. La consigliera ha trovato rifugio nell’ascensore del palazzo.

Il diverbio è iniziato in via Valverde, la strada che collega la via Roma con la via Squarcialupo, dove ha sede il Conservatorio di musica. Ma il senso unico di marcia viene percorso da molti automobilisti indisciplinati in controsenso.

Il racconto di Giulia Argiroffi

“Si tratta di una irregolarità molto pericolosa visto che in zona ci sono diverse scuole e i vicoli sono frequentati da molti studenti – dice Argiroffi – tutto è iniziato quando ho ripreso con la telecamera del telefonino un automobilista in contromano. La sua reazione è stata quella di scendere dall’auto e insultarmi. Per fortuna sono fuggita e mi sono messa in salvo”.

“Ho più volte chiesto, ma finora invano, un controllo da parte dei vigili urbani, l’installazione di telecamere e anche il cambiamento del senso di marcia” dice la consigliera che, in tutti i cinque casi (con protagonisti differenti), ha presentato denunzia e consentito agli agenti della Digos le identificazioni degli autori di infrazioni stradali e reati.

Altra aggressione subita a settembre

Questo non è stato il primo episodio come abbiamo visto. Anche nel recente passato, infatti, la consigliera comunale ha subito tali episodi. Ad inizio settembre, mentre stava lasciando in auto i locali della scuola in cui lavora, l’esponente di “Oso” è stata vittima di un aggressione da parte di due donne. La rappresentante di Sala Martorana ha pubblicato sui propri canali social un video che riprende quanto accaduto.

L’episodio è avvenuto in un’area del centro storico di Palermo, nei pressi di corso Vittorio Emanuele. Secondo quanto ricostruito da Giulia Argiroffi, le due signore, a bordo della propria auto, avrebbero cercato di aggirare le telecamere della Zona a Traffico Limitato, entrando in controsenso e sfrecciando con la propria vettura per evitare che qualcuno arrivasse nel senso corretto di marcia. Una mossa che però ha paralizzato il traffico, visto che proprio l’esponente di Oso stava arrivando a bordo della propria autovettura.

Rimasta bloccata a bordo della sua auto ed impossibilitata a proseguire il proprio cammino, Giulia Argiroffi ha deciso di immortalare la violazione commessa dalle signore attraverso un video. Ma una volta accortasi di essere riprese, le due signore hanno mostrato tutto il loro “disappunto” per questa scelta. In un primo momento, le due donne hanno inveito contro la consigliera comunale, insultandola più volte. Poi, come mostrano le immagini, hanno iniziato a colpire i vetri dell’automobile per poi cercare di alzare la sicura ed aprire lo sportello. A quanto riferisce l’esponente di Oso, la stessa sarebbe stata colpita anche con uno schiaffo.