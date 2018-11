Bloccato dai carabinieri

Lo ha rimproverato perché aveva gettato dei volantini per terra. Per questo motivo un giovane ha massacrato di botte il portiere di uno stabile di via Isidoro La Lumia.

G.A. palermitano di 25 anni, non ha accettato di buon grado il richiamo del portiere dello stabile e, per tutta risposta, lo ha colpito con calci e pugni.

Il portiere è rimasto gravemente ferito per terra. I carabinieri del radiomobile sono riusciti a bloccare il giovane e arrestarlo con l’accusa lesioni aggravate contro il portiere di 41 anni che si trova ricoverato all’ospedale Civico in osservazione.

Il giudice ha convalidato l’arresto e disposto i domiciliari per il giovane