La Cisl chiede risposte al commissario Costa

Mazzola (Cisl Fp Palermo Trapani Asp Palermo) critica scelta commissario Costa

“Speravamo che chiarisse quella che è rimasta una scelta unilaterale e illogica”

“l’Hub della Fiera non è una zona franca, in ballo ci sono lavoratori e cittadini”

La riorganizzazione delle Usca, ovvero delle Unità speciali di continuità assistenziale, a Palermo fa ancora discutere. Gaetano Mazzola, segretario aziendale della Cisl Fp Palermo Trapani all’Asp di Palermo parla di smantellamento e sottolinea: “Rimane un mistero il motivo per cui il commissario per l’emergenza Covid, Renato Costa, abbia deciso di smantellare le Usca”.

A nulla, secondo l’esponente sindacale, è valsa la seduta della VI commissione che si è riunita ieri (7 luglio) al Parlamento regionale con al centro la riorganizzazione delle Usca. “Speravamo che lo chiarisse almeno alla Commissione Sanità dell’Ars e invece è rimasta una scelta unilaterale e illogica”. Così Mazzola che ha poi aggiunto: “Abbiamo ribadito che le Usca hanno svolto un contributo essenziale nella lotta al Covid e i servizi nel territorio hanno dato reale impulso alla campagna vaccinale. Abbiamo presentato numeri e dati incontrovertibili, mentre dal commissario Costa abbiamo ascoltato teorie ipotetiche sulla centralizzazione di tutti i servizi sotto la sua direzione”.

Risposte rebus a quesiti importanti

Il segretario aziendale della Cisl Fp Palermo Trapani all’Asp di Palermo ha continuato: “Resta un rebus, per esempio, la risposta a un quesito che abbiamo posto, ovvero cosa sarebbe accaduto se tutti i cittadini della provincia di Palermo, invece di vaccinarsi nelle sedi dislocate sul territorio, si fossero vaccinate tutte alla Fiera del Mediterraneo. A voler essere realisti, sarebbe stato il caos”.

La Cisl rimarca come il commissario Costa abbia annunciato di non voler incontrare le organizzazioni sindacali, ritenendo come unico interlocutore il governo regionale.

“Hub Fiera non è zona franca”

“Spiace che uno con la sua storia sindacale nella Cgil – afferma Mazzola – si vanti di ignorare la rappresentanza sindacale, liquidandola come fastidiosa. Gli ricordiamo che l’Hub della Fiera non è una zona franca, in ballo ci sono lavoratori e cittadini, per cui non si può pensare di agire da uomo solo al comando”.