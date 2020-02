Nuovi arrivi negli staff dei parlamentari regionali e soprattutto nell’ufficio di Presidenza dell’Ars. Con la nomina di un nuovo vice presidente che sostituisce Giancarlo Cancelleri andato a ricoprire il ruolo di Vice Ministro alle Infrastrutture, cambiano anche i nominati . Le novità più importanti riguardano proprio la nuova vice presidente Angela Foti che, come scrive il Giornale di Sicilia oggi in edicola, ha provveduto a firmare i nuovi contratti che portano la data del 15 e del 17 gennaio con incarichi che avranno una durata variabile di sei mesi o di 11 mesi.

Sono 4 le persone a supporto del vice presidente oltre ad un comandato anche se la norma le consente di nominarne fino a 8. Con la Foti approdano in ufficio di presidente Agostino Laudani, a cui sarà corrisposto un compenso di 2.111 euro lordi al mese, Claudia La Rocca e Maria Costantino (entrambe confermate perchè già presenti nello staff di Cancelleri), a cui saranno erogati 1.830 euro lordi al mese ciascuno e Massimo Bello, con un incarico da mille euro al mese lordi. Per loro scadenza di contratto prevista a fine giugno. Più lunga la collaborazione di Simone Monastra (incarico di consulenza del lavoro e personale) in scadenza al 30 di novembre., in questo c aso si tratta di un normale compenso professionale al commercialista da 300 euro più il versamento del 4% dovuto alla cassa professionale.

Diminuiscono, invece, gli addetti all’ufficio del Presidente Gianfranco Miccichè che prevede 13 unità di personale, 6 comandati, un addetto stampa e due portavoce. Ma tre incarichi non sono stati, al momento, rinnovati. Si tratta di Giuseppe Genco, Marzia La Russa e Giovanni Gagliano. Proroga del contratto per Giuseppe Federico. A lui l’incarico di segreteria e per tutto il 2020 saranno corrisposti 1.887 euro lordi al mese.

Conferma, poi, per Maria Terranova nell’ufficio del deputato questore Salvatore Siragusa (M5s) con proroga dell’incarico fino al 30 giugno e uno stipendio mensile lordo di 1.200 euro. Siragusa non ha invece rinnovato l’incarico a Salvatore Maggiore.

Cambia, infine. l’ufficio del deputato segretario Nello Dipasquale: scaduti i contratti di Angelo La Porta e Salvatore mentre è arrivata la conferma per Anna Maria Aiello; Leandro Papa, svolgerà l’attività di segreteria per tutto il 2020 per 1.099 euro mensili, e Maria Grazia Cassarà, anche lei confermata per un anno con un contratto di 1.637 euro lordi al mese. Nuove entrate sono quelle di Giuseppe Palagonia (attività di consulenza urbanistica e protezione civile) e Filippo Spataro (segreteria) con contratti per tutto l’anno. A Palagonia 1.000 euro lordi al mese, per Spataro 1.400 euro lordi al mese. Non rinnovati, infine, racconta sempre il Giornale di Sicilia, nove contratti scaduti negli uffici di Giorgio Assenza e altri due in quello di Giovanni Bulla.