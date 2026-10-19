Un cronoprogramma certo per la consegna dei lavori, il recupero del decoro storico e un fitto dialogo per tutelare i commercianti della borgata marinara. Sono i punti chiave emersi oggi pomeriggio durante il vertice promosso e organizzato in un grande albergo di Mondello dall’assessore regionale alle Attività Produttive, Edy Tamajo. L’incontro ha riunito attorno allo stesso tavolo istituzioni comunali, residenti, imprenditori e il responsabile del cantiere per fare il punto sulla discussa riqualificazione della piazza principale.

Le date del cronoprogramma e il nodo dehors

Il chiarimento più atteso riguardava i tempi di esecuzione dell’opera. Le rassicurazioni fornite dal sindaco di Palermo hanno permesso di fissare due scadenze precise nel calendario: il 28 febbraio e il 31 marzo come riferimenti temporali definitivi per la conclusione complessiva degli interventi.

Un altro tema caldo ha riguardato la gestione dei dehors delle attività commerciali della piazza. Al centro del confronto la data ravvicinata del 25 novembre e il successivo periodo necessario alla consegna dei lavori, con l’obiettivo di individuare soluzioni di compromesso capaci di far avanzare il cantiere senza soffocare l’economia delle imprese locali.

Come cambierà la piazza di Mondello

Durante il summit sono stati analizzati i dettagli tecnici del progetto che punta a valorizzare l’identità e il decoro della borgata:

Fontana e giochi d’acqua: Previsto un netto miglioramento e potenziamento dell’intero sistema idrico.

Previsto un netto miglioramento e potenziamento dell’intero sistema idrico. Aiuole e verde: Verranno realizzati quattro nuovi spazi verdi all’interno dell’area pedonale.

Verranno realizzati quattro nuovi spazi verdi all’interno dell’area pedonale. Pavimentazione storica: Gli interventi punteranno al totale recupero del disegno originario della pavimentazione della piazza.

Le parole dell’assessore Edy Tamajo

“Mondello rappresenta un patrimonio straordinario per Palermo e per l’intera Sicilia. Ho voluto promuovere questo incontro per ascoltare le preoccupazioni di istituzioni, commercianti e residenti e contribuire a individuare risposte concrete. Gli imprenditori hanno bisogno di certezze per programmare le proprie attività. La presenza del sindaco e le rassicurazioni fornite sui tempi hanno ristabilito un clima di dialogo e maggiore serenità. Adesso è fondamentale che gli impegni assunti vengano rispettati. Continuerò a seguire personalmente l’evoluzione della situazione”.

All’incontro, oltre a Tamajo e al sindaco della città, hanno preso parte l’assessore comunale alle Attività Produttive Giuliano Forzinetti, i consiglieri comunali e di circoscrizione della zona, insieme alle delegazioni di residenti e commercianti. Il tavolo si è chiuso in un clima di distensione, con l’impegno comune di vigilare sul rispetto dei tempi concordati.