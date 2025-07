Si va verso la proroga dei poteri speciali conferiti al Presidente della Regione per il risanamento della Baraccopoli di Messina. Il percorso è avviato ma serve più tempo per completare la cancellazione di una vergogna che dura da decenni.

La ricollocazione abitativa

“L’obiettivo del risanamento delle baraccopoli di Messina e, contestualmente, della ricollocazione abitativa dei cittadini che ancora vi risiedono, è una priorità del governo regionale e della struttura commissariale che presiedo. In tal senso, il dialogo con il governo di Roma è costante e proficuo, per chiudere definitivamente una ferita storica per la città e per quei cittadini che hanno diritto a un’abitazione dignitosa” dice il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, che ricopre anche l’incarico di commissario straordinario del governo per il risanamento delle baraccopoli di Messina.

Risultati importanti ma non completi

“I risultati conseguiti – continua Schifani – sono stati importanti, nei vari versanti della ricollocazione abitativa, delle operazioni di demolizione e nell’avvio di cantieri per le nuove abitazioni e per la riqualificazione del territorio. Serve, però, una proroga dei poteri commissariali per completare il percorso di risanamento in quanto permangono necessità di natura logistica, amministrativa e progettuale. Ho già chiesto al presidente del Consiglio Giorgia Meloni di prolungare la durata in carica della struttura”.

La lettera a Roma

Nella sua lettera inviata agli inizi di luglio al capo del governo, Schifani specifica i motivi che rendono necessario il provvedimento. Si tratta di «garantire la continuità amministrativa e operativa delle numerose attività già avviate e in fase di avvio; completare il processo di ricollocamento abitativo delle oltre 1600 famiglie ancora residenti in contesti degradati e insicuri; attuare i programmi di housing sociale e rigenerazione urbana già finanziati e prevenire il rischio di interruzione degli interventi e di dispersione delle risorse già stanziate”.

Disponibilità da Roma al co progettazione

Intanto, il ministro per gli Affari europei, il Pnrr e le Politiche di coesione, Tommaso Foti, rispondendo alla richiesta di finanziamento del progetto di riqualificazione delle aree delle baraccopoli inviata dal presidente Schifani lo scorso 8 maggio, ha rappresentato “la piena disponibilità degli uffici preposti del dipartimento per le Politiche di coesione e per il Sud ad avviare un percorso di co-progettazione per la condivisione di una strategia complessiva, alla messa a sistema delle risorse e alla realizzazione di attività volte a supportare la struttura commissariale”, col duplice obiettivo di rispettare i tempi stabiliti dalle norme e di velocizzare le demolizioni.

“Ringrazio il premier Meloni e il ministro Foti – ha concluso Schifani – per l’attenzione mostrata nei confronti della questione Baraccopoli e per il sostegno costante e concreto all’azione della Struttura commissariale”.