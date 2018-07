L'allarme lanciato da deputati 5 Stelle

In dirittura d’arrivo i lavori per la ristrutturazione dei locali dell’ex ospedale di Palazzo Adriano, che rischiano di rimanere per gran parte inutilizzati. Per questo il deputato del M5S all’Ars Salvatore Siragusa e i parlamentari 5stelle alla Camera, Giuseppe Chiazzese e Roberta Alaimo, lanciano l’allarme. Siragusa ha anche presentato un’ interrogazione all’’Ars, diretta al presidente della Regione e all’assessore alla Salute per chiedere al governo come si intendono utilizzare gli enormi spazi lasciati liberi dalla Residenza sanitaria assistita e dal PTE che vi saranno ospitati.

“I progetti che stanno vedendo finalmente il traguardo dopo anni – affermano i deputati – hanno permesso la realizzazione di lavori per circa 3 milioni di euro con la ristrutturazione di spazi enormi che solo in piccolissima parte saranno occupati. In tempi di vacche magre come gli attuali sarebbe scandaloso, oltre che uno spreco inaccettabile, non sfruttarli, prevedendo l’allocazione di servizi che possano dare risposte ai bisogni di salute della collettività. Tra l’altro lasciare locali inutilizzati aprirebbe la strada a potenziali episodi di vandalismo. Il governo regionale ci dia risposte”