Palermo è circondata dalle fiamme. Brucia tutto intorno al capoluogo siciliano e brucia anche Bellolampo, la discarica. Quella di oggi si annuncia la giornata più difficile di questa ondata di calore con nuovi record di temperature. Si raggiungeranno livelli di caldo mai rilevati dalle centrali Sias dedicate proprio a queste rilevazioni.

Non uscite di casa, è emergenza diossina

A Palermo è stata istituita una centrale operativa di emergenza per coordinare gli interventi. Annullati tutti gli eventi previsti. A Bellolampo è stata montata una torre faro della protezione civile per non interrompere le operazioni di raffreddamento e per circoscrivere il pericolosissimo incendio ma anche controllare la situazione delle emissioni e la stessa Protezione civile invita a uscire di casa il meno possibile per il rischio diossina nell’aria. Respirare i veleni che vengono sprigionati da questo incendio è pericoloso per la salute.

Caos anche lungo le autostrade

Il caos è anche nei trasporti, motivo in più per evitare di uscire di casa. Anas segnala che l’autostrada A29 Alcamo-Trapani è stata chiusa per vasto incendio. Chiusi molti svincoli dell’autostrada Palermo- Mazara del Vallo.

Chiuso l’aeroporto A causa delle fiamme che circondano la città nella notte è stato chiuso l’aeroporto di Palermo e adesso il caos nei trasporti è totale con l’aeroporto di Catania che da giorni non è operativo se non in misura minima dopo l’incendio del 16 luglio. Il Falcone Borsellino resterà chiuso per precauzione fino alle 11. L’annuncio della Gesap sui social I voli programmati subiranno cancellazioni e ritardi. “Per ragioni di sicurezza si consiglia di non raggiungere l’aeroporto. Su indicazioni della Polaria, al momento i passeggeri non accederanno nelle sale imbarchi. L’invito è a non andare in aeroporto perchè l’aerostazione non può neanche accogliere passeggeri in attesa e perchè è pericoloso anche il trasferimento lungo l’autostrada. Necessario aspettare la riapertura ed avere notizie della riprogrammazione dei propri voli prima di spostarsi.

Like this: Like Loading...