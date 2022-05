L’avviso della protezione civile

Le temperature elevate che in questi giorni interessano la Sicilia fanno salire ulteriormente il rischio incendi. La protezione civile regionale ha diramato l’avviso 101 valido dalla mezzanotte del 27 maggio fino alle 24 ore successive.

Cinque province ad alto rischio

Ci sono cinque province da “bollino” rosso per quanto riguarda il rischio incendi. Il livello massimo di attenzione riguarda le province di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Messina e Palermo. Nelle altre quattro province è indicata la preallerta di livello arancione.

Ondate di calore, bollino giallo a Palermo

Nello stesso avviso la protezione civile regionale indica ondate di calore da bollino giallo (livello 1) nella provincia di Palermo. La temperatura massima percepita sarà di 30 gradi. Nelle altre due città campione, Catania e Messina, invece, non c’è alcun’allerta.

Roghi nel Palermitano

Decine di incendi in provincia di Palermo. Solo nel tardo pomeriggio della giornata di ieri è stato domato l’incendio a Monreale su monte Caputo e Poggio Ridente.

Oltre ai pompieri e i forestali da terra un canadair e un elicottero hanno fatto la spola per spegnere le fiamme. Incendi sono divampati anche a Partinico, Bagheria, Misilmeri, Campofelice di Roccella, Balestrate e Altavilla Milicia. Le squadre antincendio cono state tutte impegnate sui diversi fronti. Dalle 8 di questa mattina sono stati più di 45 gli interventi per incendi di vegetazione e macchia mediterranea.

Strada statale 113 chiusa per incendio in scarpata

Ieri la strada statale 113 “Settentrionale Sicula” è provvisoriamente chiusa al traffico a Campofelice di Roccella nel Palermitano, nei pressi del km 201, per la presenza di un incendio nella scarpata stradale. Sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale di Anas per il ripristino della circolazione.

Già secondo incendio a Monte Caputo

Già Monte Caputo era stato assalito da un primo incendio “stagionale” lo scorso 1 maggio. Incredibilmente in quel caso sono stati i fuochi d’artificio della festa del Crocifisso a Monreale ad aver provocato il rogo. Anche in quel caso intervennero i vigili del fuoco che spensero le fiamme mentre i carabinieri hanno avviato un’indagine. Tutto è successo in pochi minuti. Qualche gioco d’artificio sparato e visibile dalla piazza del Comune dalla folla che si era radunata per la festa ha provocato questo incendio.